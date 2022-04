Habrá paro de transporte en Tucumán por 48 horas

El secretario general de Unión de Tranviarios Automotor (UTA), César González confirmó una medida de fuerza en reclamo a un conflicto salarial entre los choferes de colectivos y los empresarios. Se trata de un paro por 48 horas convocado en todo el interior del país, luego de que no se firmara el acuerdo en paritarias. Piden el mismo subsidio que recibe el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

"La medida de fuerza está ratificada a partir de las 00 horas de mañana (martes) por 48hs. No se firmó el acuerdo paritario con Fatap (Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros), pusimos todo de parte nuestra para que se pueda firmar, para que no entremos en conflicto", aseguró el representante de los choferes en diálogo con la prensa.

El interior pide lo mismo que se acordó en el AMBA, donde se hicieron cargo de los costos del aumento y han subsidiado a las empresas. Los compañeros del AMBA percibieron una suma no remunerativa de 26 mil pesos y en la fecha de vencimiento del sueldo del mes de abril van a cobrar con el aumento. El interior del país no recibió ningún aumento. Si no hay acuerdo dentro de las 48 horas, los reclamos continuaran y la medida de fuerza se extenderá por 72 horas.