Polémica por el medico tucumano que entrega recetas a través de una reja

Un tuit de un afiliado al PAMI de Tucumán detonó una catarata de quejas y reclamos a la obra social de jubilados y pensionados, que terminó convirtiéndose en viral. Un usuario contó en Twitter que, tras cambiar su médico de cabecera, fue a visitar al profesional que la prestadora le asignó y se dio con la sorpresa que el doctor “atiende por una ventanilla con rejas que da a la vereda”.

“No tiene sala de espera ni consultorio. Cuando llegamos, siete abuelos hacían cola en la vereda”, publicó Luis Acosta, quien es discapacitado.

“Es inhumana la situación”. “Es ridículo hacer cola en la vereda para que el médico atienda por la ventana”, agregó Acosta, quien explicó que se vio en la necesidad de cambiar de médico cabecera, porque con la anterior profesional tuvo demoras en la atención que lo dejaron sin medicación por un tiempo.

El paciente tiene internación domiciliaria, dado que desde hace 10 años tiene una parálisis producto de un accidente automovilístico que le causó una lesión medular. “La parálisis no me permite salir, tengo sonda y uso pañales”, contó.

En abril cambié MÉDICO DE CABECERA@PAMI_org_ar TUCUMÁN me designó un dr. que nos atiende (JUBILADOS Y DISCAPACITADOS) x una ventanilla c/rejas que da a la vereda



NO TIENE SALA DE ESPERA NI CONSULTORIO



Sigue... pic.twitter.com/jtzAYUv8cY — Luigi (@LuigiElTucu) April 21, 2022

Para mantener la cobertura de medicamentos y atención médica en su casa, cada tres meses debe tramitar la autorización de la internación domiciliaria con su médico, detalló. “La médica anterior demoraba semanas en darme el formulario, eso derivó a que me suspendieran la internación y quedé sin cobertura un tiempo, mis hijos tuvieron que pagar la medicación porque no mandó receta”, reprochó. Por esto recurrió a un nuevo médico, con el que tuvo una experiencia que no esperaba. “Mi publicación solo quiso visibilizar lo que pasan muchos de los abuelos. Se ha ido normalizado esta situación irregular”, comentó.

Arrobando a la cuenta de Twitter del PAMI, Acosta público: “No toma conciencia que en Tucumán en verano hacen 40° a la sombra y en invierno tenemos días bajo 0° y con lluvia. Todo eso padecemos los pacientes de PAMI. Acá ya llegué cerca de la ventanilla con rejas para que me atiendan". Y acompañó su publicación con una foto. Inmediatamente tuvo respuestas de todos los puntos del país, apuntando contra la atención de la obra social.

Sin embargo, el personal del consultorio, ubicado en Rondeau al 1900, desmintió tal situación. El médico apuntado por el paciente y, a través de su secretaria (que prefirió no dar a conocer su nombre), el profesional realizó su descargo: “el doctor esta consternado, angustiado por lo que dijo este paciente”.

Según indicó la mujer, el médico atiende de manera física a sus pacientes en su consultorio, que tiene una sala de espera para 10 personas. “Solo entrega recetas por la ventana para agilizar este trámite”, aseguró la secretaria.

Fuente: La Gaceta