Río Seco: los vecinos aceptan el diálogo, pero no quieren la alcaídia

“Si no va a hacer nada en contra de la voluntad del pueblo, entonces la alcaidía no debe ser construida en Río Seco. No queremos cárcel en el pueblo. Exigimos que se edifique una escuela”. Esta fue la respuesta que brindaron ayer los vecinos autoconvocados de Río Seco a los dichos del gobernador Osvaldo Jaldo en relación a la protesta que vienen protagonizando contra el proyecto oficial de instalación de una alcaidía en el viejo edificio de la ex Escuela Técnica.

“Este es un gobierno que escucha y dialoga. Agotaremos el diálogo y las instancias, porque lo que se quiere hacer en cuanto a inversiones, tiene que ver con algo que no se hizo durante mucho tiempo y que se encuadra dentro de una política carcelaria”, había dicho Jaldo tras se consultado por la problemática. Al referirse específicamente a la reacción de los pobladores de Río Seco al proyecto de la alcaidía, el actual titular del Poder Ejecutivo, aseguró: “no haremos nada en contra de la voluntad de la gente”.

Hernán Bazán, uno de los voceros de los autoconvocados, al dar a conocer la respuesta a las declaraciones del gobernador insistió en que en esa comunidad “más que una cárcel necesitamos un establecimiento educativo”. “Desde hace años que un poblador de aquí no cae tras las rejas. O sea que un centro de reclusión carece de interés aquí. Pero en cambio tenemos a numerosos chicos que no pudieron ingresar a la escuela secundaria porque está saturada al funcionar en un edificio reducido y que comparte con la primaria Manuel Quintana”, precisó Bazán. El vecino insistió en que la voluntad del pueblo es que se respete la decisión del fallecido comerciante Miguel Chalom, que había donado el inmueble (en el que funcionó un supermercado de su propiedad) con fines educativos.

En medio de la polémica, la gente señaló directamente a la comisionada comunal Carmen Alejandro de ser responsable del conflicto que se desató en esa comunidad al dar el aval en forma inconsulta con los vecinos al proyecto ahora resistido. La funcionaria sin embargo lo niega, aseguró que nunca fue informada de la iniciativa y dijo que incluso aún desconoce los pormenores del mismo. Además, aseguró que en realidad se trataba de una “megacomisaría” y no de una cárcel. Y afirmó que en caso de que se tratase efectivamente de un centro de detención “sería la primera en oponerme”.

