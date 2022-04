Viviana Canosa se descargó sin piedad contra Marcelo Tinelli y lo trató de traidor a la patria: los detalles

Al menos por unas horas, "la marcha de San Lorenzo" que sonó en el centro de Buenos Aires no fue aquella letra que rinde honores a la valentía del sargento Cabral ni a la estrategia guerrera del Libertador José de San Martín, sino los gritos de repudio que un grupo de hinchas de ese equipo cantaron contra Marcelo Tinelli -presidente del club en uso de licencia- y de Matías Lammens, ex titular de la entidad. Los dolores de cabeza para el conductor continuaron por la noche, cuando Viviana Canosa aprovechó la situación para destrozarlo sin piedad.

En su programa de la señal de cable A24, Canosa puso al aire un video casero donde se observa la movilización de simpatizantes "azulgranas" en los alrededores de la Plaza San Martín y se escuchan las consignas "anti Tinelli", con insultos de todo tipo dirigidos a su persona. ¿Qué le reclaman? Adelantar las elecciones, previstas para diciembre de 2023, de manera inmediata.

A fines de 2019, Tinelli fue electo presidente del club de Boedo con el 80 por ciento de los votos, un porcentaje histórico. Los malos resultados deportivos y algunos desajustes económicos erosionaron ese apoyo al punto de volverlo voces en contra, lo que lo llevó a tomar una apresurada licencia. Quien tomó las riendas de la entidad, el sindicalista Horacio Arreceygor, era un hombre de su riñón pero también se volvió su opositor. Incluso, arriesgan que habría dicho "si vuelve, yo me voy". Como el equipo sigue sin levantar, la gente explotó. Y como Arreceygor no es tan conocido, los dardos apuntan todos a Tinelli, que parece no hacerse mucho drama por estas cuestiones y mostró nuevo look.

Canosa, que la semana pasada encaró un brutal ataque contra Cande Tinelli, una de las hijas del conductor, esta vez la emprendió contra Marcelo, el líder del clan. "Yo lo vengo diciendo y a veces soy insistente con algunos temas porque me irritan profundamente. Tinelli y Lammens hoy fueron abucheados, puteados e insultados por los hinchas de San Lorenzo porque la cantidad de cheques voladores, sin fondo... ¡Como se han cagado en el pueblo que tanto les dio, sobre todo al muchacho de los alfajores!", explotó.

Luego, agregó "Igual no debe haber nada peor que la gente te insulte, te basuree y te putee. Y esto pasó hoy con la gente de San Lorenzo. Esto pasaba hoy, la gente puteaba a Tinelli y a Lammens. No da todo igual. No da lo mismo chorearque no chorear. Como le dije el otro día a Camaño, "estamos mirando con lupa lo que está pasando. ¡Con Lupa! Lo de Tinelli y Lammens es una vergüenza. Y después no llamen al canal eh, lo único que les pido. No llamen y háganse cargo. Háganse cargo de sus cositas".

"No llamen. Yo muestro lo que pasa, ahí está. Que fluya, Lammens. Que fluya, Tinelli. ¡No llamen! Y tampoco me llamen a mi. No los quiero atender. Hago como Mirtha Legrand. No me llamen porque no los voy a atender. No quiero atender más a traidores a la patria. No los quiero atender más, ¿Okey? No me llamen para mariconear. Marcelo: "¿Hola Vivi, estás por ahí?" Sí, estoy pero no te quiero atender. No te quiero atender Marcelo, así que no me llames más. ¿Qué me vas a decir, que es mentira? ¿Que no pagás, que hay cheques voladores, sin fondo, que traicionaste a la gente de San Lorenzo, de tu productora? No me llamen más, ya está. Me tienen los quetejedi al plato. Igual, no entiendo cómo les da la jeta", lo remató Canosa. (Paparazzi)