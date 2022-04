Relatos de Vida: Cuatro mujeres, poderosas y valientes, abrirán sus corazones en Monteros

Las monterizas, "Porota" Jiménez de Bulacio, Analía Casares, junto a Claudinna Rukkone, y Natalia Carrizo, se presentarán hoy en el Salón de las Mujeres, para hablar sobre sus vidas, sus momentos y la lucha diaria que llevan adelante, cada una de el lugar que ocupan en la sociedad.

"Relatos de Vida: Poderosas y Valientes": se denomina la charla, que comenzará a las 19 y que es organizada por el Consejo Municipal de la Mujer de Monteros. "Porota", como la conocen todos en Monteros, es mamá de "Rodo" Bulacio, el artista monterizo que fue asesinado ya hace 25 años. "Me llena de orgullo que me hallan elegido para contar mi experiencia de vida", dice. "Haber perdido a mi hijo de una manera trágica, es un dolor que lo llevamos como toda madre". "Los hijos siempre nos dejan algo, y Rodo me dejó la fortaleza para seguir luchando", expresa. "Quiero hablarles a las madres, que siempre hay algo adentro nuestro para seguir luchando y creciendo, nunca bajar los brazos".

Analia Casares, es una joven abogada monteriza, que cierto día del 2021, escucho una palabra muy temida "tenes cáncer", desde ese momento, y cuando todo se viene abajo, pero hizo un canje desde la positividad para afrontar estos momentos. Cuando decidió hacerlo público, no a su entornó, sino a la sociedad dijo: "Estoy sintiendo más fuerzas y ganas de vivir que nunca". "Me parece importante el autocuidado, la responsabilidad sobre nuestro cuerpo y sus malestares; dejarnos al azar y no observar ni cuidarnos, no nos permitirá gozar de buena salud para así compartir con nuestros seres queridos.

Claudia Rukkone, es activista trans, referente de Mujeres Trans Argentina y fundadora de LOTO (Libertad y Orgullo Trans Organizadas), y también dirá presente esta tarde en el emblemático Salón de las Mujeres Monterizas. "La lucha de inclusión social del colectivo Trans, viene desde hace muchos años, pero sigue siendo una resistencia muy grande, a raíz de todas las acciones políticas y públicas con las varias leyes a nuestros favor, pero que no se están llevando a cabo como corresponde", detalla. "Hoy por hoy, las compañeras trans, no acceden a sus documentos porque sienten que no les va a servir, porque no van a conseguir trabajo, porque nadie las va a querer contratar", explica. "Por otro lado, esos cupos que hay en algunos espacios, son elegidos a dedos". "La provincia de Tucumán sigue negada a la inclusión social del colectivo trans, y por eso en el Municipio de San Miguel de Tucumán, cayó el proyecto".

Natalia Carrizo, es Secretaria de la Mujer, Familia y Discapacidad en Sindicato de Camioneros. Una mujer, en un sindicato, algo que hace un par de lustros atrás, era un espacio sin lugar para las mujeres. "Actualmente creció muchísimo hace años atrás, era la única delegada mujer de la provincia hoy en día tenemos muchas delegadas mujeres en todo el país", relata a MONTERIZOS, Natalia. "La presencia de la mujer es muy difícil pero no imposible, está en nosotras poder cambiarlo", subraya, y agrega "trabajar juntos a la par de los compañeros y no ser rivales , ni enemigos por tan solo el hecho de ser hombres .. hacer un trabajo en equipo con ellos, es lo que hace cambiar las culturas y ideas", explicó.

Las cuatro oradoras, están ansiosas por la charla, quieren gritar al mundo que todas pueden desde su lugar, desde sus luchas y cambiar la sociedad desde cada uno de los espacios que les toca estar.

El ingreso al evento es libre y gratuito.