Volvieron los encuentros domingueros en la plaza y el Parque 28

¿Hay algo especial en la plaza? ¿Y en el Parque? Solo el buen tiempo que acompañó. Siesta-tarde otoñal, con una temperatura más que agradable para disfrutar en familia y con amigos.

Los dos espacios públicos de encuentro social de Monteros explotaron de gente, como no ocurría desde hace dos años. Los más pequeños acapararon los juegos, adolescentes y jóvenes sentados en el césped con mates y compartiendo dulces caseros.

Tanto la plaza Bernabé Araoz como el Parque 28 de Agosto retomaron un ritmo que pareciera de otra época. La frase más repetida fue "hace dos años...: Que no nos veíamos, que no había tanta gente, que no nos justábamos".

La pos pandemia comienza a sentirse. Luego de la campaña nacional que aseguró tres dosis de vacunas contra el Covid-19 para toda la población de manera gratuita y una cuarta en proceso, los rituales sociales se retoman y expresan nuevamente.

Algo tan simple como una ronda de mates vuelve a ser el placer máximo y la excusa perfecta para rodearse de los seres queridos en los espacios verdes monterizos.