Santiago Agüero aceleró a fondo en Catamarca y ganó la 1° fecha del Campeonato Argentino de Ciclismo

La primera fecha del Campeonato Argentino Infanto Juvenil de Ciclismo que se corrió en San Fernando del Valle de Catamarca, tuvo tonada tucumana. El joven Santiago Agüero se adjudicó la primera fecha del certamen en la categoría 2007.

"Me sentí bastante bien a pesar que el sábado también corrí en Tucumán, creía que no iba a rendir al ciento por ciento, pero al contrario, esa carrera me sirvió para estar en optimas condiciones para hoy (por el domingo)", dijo Santiago a MONTERIZOS en dialogo telefónico.

El menor de la dinastía Agüero, que le dio tanto al ciclismo monterizo, aceleró a fondo desde el comienzo, y llegó a sacar tres vueltas a su inmediato perseguidor, en una carrera que se corrió sobre 35 y con embalajes puntuables cada siete.

"Me sentí con mucha fuerza, aceleré a fondo porque tenía al último campeón argentino entre mis rivales, y se pudo dar", explicó.

También agradeció a todos los que acompañaron. "Dar las gracias a los que siempre apoyándome y alentándome para que pueda llegar en las mejores condiciones siempre, ellos son mi familia, el doctor Alfredo Olarte, y a todo el grupo q comparte los entrenamientos diarios.

Tiago fue quinto en su categoría

Otra de las promesas monterizas también participó del competencia, que ya la ganó el año pasado, y esta vez llegó en la quinta colocación. Se corrió con el sistema de embalajes puntuables cada 10 vueltas, con un total de 50.