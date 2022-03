Viral: Policía tucumana festejó su última quimio con una caravana hasta la plaza Independencia

¿Quién se recibió esta vez? Era la pregunta que se hacían los transeúntes de la plaza Independencia. Pinturas, véngalas de humo, carteles, música y una caravana que giraba alrededor del principal paseo público tucumano. Esta vez, una joven celebraba la vida. Su última quimioterapia ya era historia.

“La emoción de festejar la vida, de renacer, con los amigos incondicionales, y mi familia”; contó Ada Coronel al programa Vivo Tucumán de Telefe. Fueron estos meses de lucha contra la enfermedad.

La joven manifestó que se venía sintiendo mal desde enero del año pasado, pero justificaba sus malestares, moretones en el cuerpo, mareos, y sangrado de nariz. “Hasta que en agosto no pude más, hablé en mi base. Pedí licencia, y me dieron diez días. Yo necesitaba descansar. Aún estando en mi casa me sentía mal. Me hice un chequeo y me salieron los resultados. Con la biopsia detectamos el cáncer”;

“En ese momento por mi cabeza pasaron muchas cosas. No podía entender cómo una mujer sana podía estar atravesando este momento”, explicó, “una enfermedad que muchas personas ni siquiera tuvieron tiempo para enfrentarla. La pregunta de siempre es "¿por qué a mí?". Supe que tenía que hacer algo. Tenía el apoyo de mis padres, mis jefes, mucha gente apoyándome”; agregó.

Ada explicó que pasó por internaciones, frustraciones, y enojos. Días de estar con ira sin poder entender muchas cosas, pero sabiendo lo que venía. “Sabía las consecuencias de las quimios, como perder el cabello y cambios rotundos en mi cuerpo. Pero sabía que no tenía que dejarme estar por toda la gente que tenía por detrás”; expresó.

Un importante apoyo fue su círculo íntimo: “Mis amigos estuvieron pendientes todo el tiempo de las quimios, con llamadas permanentemente”; sostuvo.

La idea de la fiesta surgió porque la etiquetaban en videos de otros países, donde la gente festejaba las últimas quimios. “Y mis amigos me dijeron tenemos que hacer lo mismo”, señaló.

Si bien, la joven seguirá con tratamientos menos invasivos que las quimios, pero este proceso marca un punto de inflexión en su vida. “Estaba feliz, con mucha gente que me apoyaba en sus autos, motos, fue todo muy emotivo. Me di cuenta de cuánta gente me quería”.

Como mensaje para los tucumanos, Ada pidió que la gente se haga chequeos, “a los que me preguntan les digo que vayan al médico. Que no se confíen por ser jóvenes. Uno siempre dice "a mí no me va a pasar", pero no es así”. A la hora de luchar contra la enfermedad, la joven indicó que lo fundamental es la positividad: “El cuerpo y la cabeza es una sola cosa. El positivismo siempre”, cerró.

Con información de Telefe