Monteros Vóley clasificó a los playoffs, con una gran mano de River

Esta tarde, los dirigidos por Leonardo Patti perdieron 3 a 0 ante UPCN con parciales de 27-25, 25-20 y 27-25 en lo que fue su ultima presentación en la Fase Regular de la Liga de Voleibol Argentina.

El máximo anotador del encuentro fue el punta Jeremías Sarmiento con 19 tantos, que jugó un buen partido.

Tras ese resultado, Monteros debía esperar que Banfield no ganara ante River, y en un electrizante encuentro el “Millonario” venció 3 a 2 y le tendió una mano al “Naranja”.

Ya con estos dos resultados, el cruce de cuartos de final para Monteros será a Ciudad Voley que es líder del torneo con 49 puntos.

Los cruces

Ciudad (1°) vs Monteros (8°)

Policial (2°) vs Obras SJ (7°)

UPCN (3°) vs River (6°)

Once Unidos (4°) vs Paracao (5°)

Las series se jugarán al mejor de tres partidos. Los dos primeros los días 24, 26 y el partido condicional será el 27 de marzo.

Todas las llaves se jugarán en la provincia San Juan desde el próximo jueves.