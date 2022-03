Monteros Vóley dio vuelta el partido ante Gigantes y venció 3 a 2

El “Naranja” entró dormido al encuentro de esta tarde jugado en el estadio de Once Unidos. Gigantes arrancó un 6-2, pero con buenos pasajes de Franetovich, se puso 8-9. Pero no iba a ser suficientes, y errores no forzados del equipo tucumano le dieron el set al equipo neuquino.

Monteros Voley fue por el empate y con un encendido Jeremías Sarmiento (19 puntos en total), puso un parcial de 5-1, y luego fue 12-7 con el ingreso de Lucas Carrasco para defender. Sin embargo, con bloqueos, Gigantes achicó la brecha con 14-13, empate en 18, y otra vez el preciso bloqueo de los del sur marcaron un 25-23 y 2 a 0 arriba.

Las aspiraciones del “Naranja parecían derrumbarse, pero con Frontini en el saque, y Karim Slaibe en bloqueo, llevó la distancia en el marcador por 15-9, pero otra vez los errores no forzados, hizo que Gigantes se acercara en el marcador en 19-17 y lo empató en 23. El saque de Monteros esta vez funcionó y cerró en 25-23 y el descuento.

El cuarto set, fue un monologo de Monteros con un 11-6 de arranque de la mano de Sarmiento, secundado por Frontini. Juan José Reyes aportó un ace, para llegar 19-14. Las contras del opuesto monterizo y un bloqueo final fue el 2 – 2 para forzar el tie break.

En el quinto y último juego, con Bloqueos de Luna y Franetovich hicieron que Monteros mantuviera la energía positiva, a 5-2 y 9-5 respectivamente. Gigantes no se resignó y llegó a estar a uno (9-8), pero no alcanzó el empate y Monteros le delegó el cierre a su goleador Frontini, encargado del 15-11 definitivo.

El "Naranja" suma 20 puntos, se encuentra octavo y con dos partidos por jugar. La clasificación depende exclusivamente del conjunto tucumano.