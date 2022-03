Tiene 14 años, se fue de su casa para estar con una mujer y su hijo: dejó una carta explicando los motivos

“No vuelvo, no me busques. Estaré bien", había escrito. El joven había partido en bicicleta desde su casa, ubicada en Arrecifes, el miércoles pasado y fue hallado este viernes, mientras pedaleaba en Morón. La distancia entre las ciudades bonaerenses es de 167 kilómetros.

El niño explicó que “tenía que cuidar de dos personas a las que amo” y que desea “valerse de sí mismo”, ya que “alguien me planea lejos”.

“Quiero que estén bien sin mí”, le redactó a su padre a quien también le dijo que lo amaba en el cierre del texto:

“Me voy a estudiar el mundo, llevo ropa suficiente. También llevo plata que he estado ahorrando estos meses. Ahorré $15 mil. Con eso yo aguanto unos meses, ya me las arreglaré. Además, esa escuela no tiene nada nuevo que enseñarme”, agregó. (C5N)