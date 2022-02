"Soy tu profe, no me hagas esto", dijo la víctima mientras los motochorros le robaban la mochila y el celular

Impotencia por el robo, tristeza por la situación y por haber reconocido a uno de los autores del robo en el que casi pierde la vida porque dos disparos no salieron de una pistola.

"¡Hoy sigo con vida ,gracias Dios! , una tristeza enorme e impotencia me invivade mi corazón y alma", escribió Julio Frereri por las redes sociales. Este profesor, que fue abordado por dos motochorros, decidió, lejos de los rencores, escribirle a un de ellos, mientras redactaba el hehco

"Siendo las 13 y 45, paro en mi moto en la Avenida Néstor Kirchner antes de la Francisco de Aguirre, para cruzar hacia a la Av. América, en cuestión de segundo dos jóvenes apunta de arma robaron mi celular y una mochila ,lamentablemente reconocí que uno de ellos fue un ex alumno", cuenta, y agrega: "en el forcejeo uno de ellos me hizo dos disparo ,que por suerte no salieron las balas, solté la moto y de manera inconsciente lo empecé a seguir ,venía de hacer unos trámites importantes y tenía documentación valiosas, cuando me hizo el segundo disparo lo empecé a perseguir".

En esa persecución, Julio, le dijo: "soy tu profe ,te conozco, no me hagas esto, afortunadamente parece que reacciono y me dejaron tirado ,el celular y la mochila ,pero faltaba la llave .recogí la mochila y el celular ( que quedó detruido) y me fui a buscar la moto", relata.

Al mismo tiempo, señala que unos vecinos de la avenida Kirchner, le habían cuidado la moto que hacía un mes la había comprado. "los mismos vecinos me acompañaron a buscarla, hasta un ángel sabía dónde vivía el joven y y me llevaron a su casa el no me atendió, pero si otra persona que me dijo que la llave la había tirado cerca de una garita ,la encontré. "Volví a lugar y los vecinos me cuidaron la moto y la mochila".

"No siento rencor, ni odio, por que se que su condición de vivir y sumado a sus problemáticas de adicción condicionan su vida". "Yo se que si la pistolada estaba cargada no estaría contando esto, pero si les quiero dejar un mensaje a los dos jovenes, no es el camino hijos, yo espero que leas estos y te pongas en contacto conmigo, te quiero ayudar, y demostrar con mi poca experiencia que si hay una vida mejor y más tranquila."