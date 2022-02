Robo con inhibidores: desvalijaron un auto en el centro de Monteros

Una mujer fue víctima de un robo en su auto con un inhibidor de alarma. El hecho ocurrió la semana pasada.

Luciana Robles, dejó su VW Up en calle Crisóstomo Álvarez, metros antes de calle Belgrano. "Me bajé le puse la alarma, fui a hacer un tramite y cuando volví me di cuenta que me robaron las cosas que tenía adentro", explica a MONTERIZOS.

"Los delincuentes me llevaron una computadora, dos teléfonos celulares y cinco mil pesos en efectivos", detalla, y agrega que tuvieron tiempo de abrir la billetera para sacar el dinero, pero no se llevaron las tarjetas ni las documentaciones.

"Un vecino de la zona, colaboró y nos hizo ver como actuaron estas personas porqué eran dos, una estaba como campana", explica. "Cuando pongan las alarmas, chequeen las puertas por mayor seguridad", dijo a modo recomendación.

Robles añadió que la alarma del vehículo quedó obsoleta ya que los mandos no responden desde ese día. La denuncia fue radicada en la comisaria de Monteros, pero hasta el momento la víctima no tuvo novedad al respecto.