Celos: santiagueño mató al hombre que salía de un motel con su ex mujer 

Germán Ariel Toloza tenía 48 años y cuatro hijos. Vivía junto a su madre de 94 años, en el barrio Santa Rosa de Lima, de Santiago del Estero. Falleció luego de más de un mes de agonía tras sufrir seis cuchilladas y múltiples cortes, luego de ser atacado por la expareja de su novia.



El incidente que selló la vida de Ariel se produjo el 17 de enero del corriente año, a las 13. Ese día, Julio César López, residente en el barrio San José de Flores, había recibido un mensaje en su celular: “Tu mujer está saliendo del telo de la Rivadavia, con otro”. De inmediato, el vendedor ambulante decidió ir a enfrentar a su expareja y a su actual novio.

Eran aproximadamente las 12.30 de ese día. Hacía aproximadamente 42 grados. El sol rasgaba la tierra. La mujer —que le había jurado a Ariel que estaba separada de López— había pautado una cita con su nueva pareja. Se encontraron en avenida Rivadavia y habrían mantenido un encuentro en un residencial ubicado en la zona.

López, según testigos, le había jurado a la mujer que “la iba a marcar de cerca”, por lo que le recomendaba que “caminara derechito”. El agresor cargaba en su mochila un cuchillo. Iba en el colectivo, cuando logró divisar a su expareja con Toloza. Descendió de la unidad y “encaró” a la víctima. No mediaron palabras. Lo atacó en medio de la calle con el arma blanca que cargaba.

Toloza malherido corrió hasta una panadería de avenida Colón y Rivadavia, donde no pudo continuar. Se sentó y comenzó a desangrarse. Los vecinos solicitaron una ambulancia y fue hospitalizado de urgencia.

Mientras que López fue interceptado por los efectivos de la Unidad Táctica Motorizada en inmediaciones del barrio Rivadavia. De entre sus pertenencias se le secuestró diversos elementos y el arma blanca. Por orden judicial fue alojado en sede de la Comisaría Comunitaria Nº 4.

Los galenos que asistieron a Toloza indicaron que el mismo presentaba seis heridas punzopenetrantes en el cuello, en la espalda, en el tórax y en el abdomen. Las lesiones perforaron órganos vitales, por lo que su cuadro de salud era crítico.

Fue intervenido quirúrgicamente en reiteradas oportunidades, pero pese al esfuerzo de los médicos, la víctima no pudo resistir. Falleció luego de haber agonizado aproximadamente 33 días.

Según se conoció, Toloza sufrió una descompensación multiorgánica en horas de la madrugada de ayer y su cuerpo no resistió, por lo que finalmente se produjo su deceso.