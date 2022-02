Los sanitaristas monterizos salieron a la calle a reclamar mejoras en los salarios

Mas de un centenar de trabajadores sanitarios de Monteros, salieron a las calles a hacer sentir sus reclamos por mejoras en los salarios y en las condiciones laborales.

"Esta movilización es por un salario digno para todos nosotros, los trabajadores de la salud, por el 82% movil, y el pase a planta permanente a compañeros que vienen trabajando hace años", explicó la enfermera Evangelina Vaquera a MONTERIZOS.

La marcha partió desde La Horqueta y culminó tras dar una vuelta alrededor de la plaza Bernabé Aráoz, en la explanada de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario.

"El personal de salud dice basta y que los gremios escuchen el reclamo del trabajador, nosotros no tenemos banderas políticas, no estamos agremiados, pero si estamos cansados de no ser escuchados, por eso perdimos que nos apoyen", cerró la referente de la lucha en Monteros.