Policial derrotó a Monteros Vóley por 3 a 0

La buena tarea que el conjunto de Leonardo Patti hizo ante Obras de San Juan, no pudo verse reflejada esta tarde en el estadio del CEF Nº 3 de Concepción del Uruguay en la caída ante Policial de Formosa.

Los parciales de la victoria del equipo del norte del país fueron 25-22, 25-18 y 25-22. El punta Cristian Assaf del “Naranja” fue el máximo goleador del partido con 22 puntos.

Patti hizo rotar el banco de relevos, pero esta vez los cambios no pudieron torcer el rumbo del encuentro. Monteros no estuvo fino en la recta final de cada set, y Policial no perdonó y se llevó el partido.

La próxima parada para el "Naranja" en el Tour 3 de la Liga de Vóleibol Argentina será el jueves en el partido televisado de la fecha 15º (mañana hay jornada de descanso) ante Ciudad Voley.