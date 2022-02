Tacleando Barreras: Se cumplen 10 años del rugby femenino en Monteros

"El rugby es un deporte de hombres”, “se van a golpear”, “ustedes no pueden jugar” son algunas de las tantas frases que se oían, y todavía se escuchan en el ambiente deportivo. Durante décadas, en el mundo, el machismo tradicional del rugby rechazaba la presencia de mujeres dentro de la cancha al considerarlo rudo para ellas. Los primeros pasos, fueron en los años 70, en Gran Bretaña. Cuatro décadas más tarde, la ovalada se abrió paso en Monteros, con un grupo de entusiastas jóvenes mujeres que pusieron su pequeño grano de arena y a fuerza de tacles se fueron abriendo camino y superando barreras.

Karina Rodriguez y Saira Sale, las primeras jugadoras de la ciudad, junto a Walter Majolli, el entrenador que torció el rumbo de los géneros en Monteros, hablaron con MONTERIZOS sobre estos comienzos, el camino que forjaron y la actualidad de este deporte en la ciudad.

“En el 2012 comenzamos con los entrenamientos, un 14 de febrero. Éramos como quince chicas. Fue un inicio tranquilo, porque éramos todas chiquitas, éramos juveniles, teníamos 17 años, y después cuando ya cumplimos 18, se fue armando todo para las competencias”, rememora, Karina.

“Son 10 años, siempre le dije a mi entrenador que son diez generaciones de chicas que pasaron por este deporte. Estoy muy contenta y nostálgica también”, expresa. “Entrenábamos primero en el Gimnasio Municipal, obviamente acá en Monteros Vóley, no había rugby femenino, solamente estaba la rama masculina”.

“Cuando comenzamos, ni pensábamos en llegar hasta este momento, acá no existía nada. Mis padres se mostraron sorprendidos cuando les comenté la posibilidad, hasta quería ir a San Miguel de Tucumán a entrenar porqué aquí no había, y al poco tiempo Walter formó el plantel” explica Rodríguez, que continúa dando pasos agigantados en este deporte que la vio crecer desde su adolescencia.

Por su lado Saira, otras las de jugadores que está desde el día cero, detalla; “hemos tenido un proceso muy largo, donde cada año, cada tiempo, íbamos cambiando compañeras, algunas dejaban, volvían, pero creo que en estos diez años hemos logrado hacer un equipo más consolidado, manteniendo la misma estructura, la misma base, que venimos teniendo desde hace tiempo”.

Al hablar sobre ese pequeño y gran paso, recuerda los primeros entrenamientos en el Gimnasio Municipal, y luego la idea de sumarse a Monteros Vóley. “En ambos lados hemos tenido una contención muy grande, más ahora en el club, donde tanto la dirigencia, como cuerpo técnico y la familia nos acompañan siempre”.

¿Cómo es el juego? “Algunas mujeres no se animan por los prejuicios o por lo que ven en la televisión”, exclama Ale. “No todo lo que ven en los partidos de hombres, es lo que sucede en el rugby femenino. Aquí hay mucha menos violencia y no hay tantos roces”. Y cuenta desde su experiencia personal: “hace diez años que juego y nunca tuve una lesión fuerte. Se tienen que animar, tienen que probar y se van a dar cuenta que no es tan así como lo ven y que no están difícil como parece”.

Saira es una de las monterizas que forman parte de los seleccionados tucumanos, junto a Nahir, Yuli y Candela, y quien dio la noticia hace tiempo fue Luisina Contreras, que ya debutó en el seleccionado Juvenil de Argentina y cuenta en su haber con torneos sudamericanos.

Todos estos procesos no habrían sido posible sin la presencia de un entrenador, de un dirigente, pero por sobre todas las cosas de un sueño, que se transformó en realidad y en el que hoy se apuntan a nivel nacional. “Se llegó tacleando barreras. Estaban todos los prejuicios para el rugby femenino”, dijo en forma tajante Walter Majolli, el entrenador que ya lleva diez años con este plantel. “El tema era que el rugby era solo para varones, pero para nosotros, el deporte no tiene género, nunca lo tuvo. Desde esa premisa, y tener todo en claro, se fue contagiando. Las chicas acá contagian el rugby, vienen con compañeras de escuelas, de amigas, del trabajo, ellas fueron tacleando todo eso”.

“Todo comenzó con una charla en la plaza Bernabé Aráoz, conversando con unas chicas, les propuse si se animaban a jugar al rugby, y ellas aceptaron el desafío. Las mujeres son muy desafiantes y siempre están comprometidas. Lo demostraron desde el día cero hasta el día hoy. Ellas cumplieron su palabra” reconoce Walter.

“Hoy el crecimiento exponencial que tiene el rugby femenino no tan solo es en Monteros, sino también en el resto de la provincia, en Argentina y también el Sudamérica. Hay competencias a nivel mundial. Ya se comenzó con el Mundial de XV, y acá con el apoyo de la Unión de Rugby de Tucumán y del club, vamos dando esos pequeños, pero importantes pasos”.

Walter además tuvo palabras elogiosas para sus dirigidas: “Llegan con toda la fuerza, ponen en práctica lo aprendido y siempre quieren más, entrenar duro y fuerte para llegar a ser buenas deportistas, pero también no pierden los valores, el compañerismo, todas van para el mismo lado, eso tiene el rugby”, dice. Además, resaltó la figura de Julio Contreras, dirigente que se involucró con este deporte. “Tanto Julio, como los dirigentes de Monteros Vóley, apoyan y nos dan una mano grande para seguir creciendo”.

Por último, Saira, Karina y Walter dirigieron un mensaje a otras chicas de Monteros: “Queremos que se animen, que vengan, entrenen y se van a dar cuenta que es un deporte que lo puede practicar cualquier”.