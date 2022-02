Comerciantes monterizos solicitan al intendente detalles del "Shopping a cielo abierto"

Los comerciantes de la ciudad de Monteros nucleados en la Unión Comercial e Industrial de Monteros, realizaron hoy un pedido formal al intendente Francisco Serra de una reunión para abordar el tema de "Shopping a cielo abierto".

La obra que es gestionada desde el 2020 por el gobierno municipal, tuvo novedades en las últimas horas, cuando se comunicó que en las próximas semanas iniciarían los trabajos. Ante dicha información los comerciantes solicitan una reunión informativa sobre la obra.

"El tema es que no tenemos ningún tipo de información sobre la obra, no conocemos la razón, el porqué de las decisiones referidas a la zonas mencionadas. No sabemos el tiempo que demandará. Tampoco en cómo será la organización futura del centro. Todos los CCA del mundo se conciben con la participación activa de los ciudadanos y sus instituciones" afirmó el titular de UCIM, Aldo Masilla a MONTERIZOS.

Además, insistió en el planteo, al indicar "Un comercio necesita planificación, conocer de antemano la situación para tomar decisiones. Queremos conocer el impacto socioeconómico del proyecto. Necesitamos saber si esto forma parte de un proyecto urbanístico integral que tampoco conocemos. Es mucho dinero el que llegará a nuestra ciudad y hay que invertirlo buscando lo mejor para todos".

La invitación a la reunión es para el próximo martes 15 de febrero, a las 21:30 en las instalaciones de la entidad de los comerciantes, en calle 25 de Mayo 264.