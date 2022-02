¿Se viene un nuevo paro de colectivos en la provincia?

Durante toda la semana, los empresarios del transporte de colectivos de Tucumán, nucleados en AETAT, expresaron en diferentes medios que no iban a poder afrontar el pago de sueldos de enero a los choferes, debido a un retraso de subsidios por parte de Nación.

Este viernes, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), advirtió posibles medidas de fuerza para la próxima semana, si hoy no perciben la totalidad de los salarios del pasado mes.

“Somos conscientes de esa situación, pero las empresas tienen que hacer un esfuerzo y abonar los sueldos en su totalidad. A partir de las 00 de mañana están vencidos los salarios”, expresó César González, titular de UTA ante los micrófonos de eltucumano en Vivo.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que la Provincia adelante el giro de los subsidios para afrontar los sueldos, el dirigente sostuvo no tener noticias de esto: “Estuve conversando con el señor Gobernador (Osvaldo Jaldo) y no me dijo nada, porque debe hacer efectivo el pago de sueldo de la administración pública. Nosotros no tenemos inconvenientes, si hoy no pagan el lunes convocamos a los delegados para decretar el paro en el servicio”, advirtió.

Por último, sobre la deuda de las empresas con los trabajadores, González aseguró que “nos deben el sueldo de enero y $5.000 de una suma no remunerativa que Nación no envió al país, pero sí lo hizo con el AMBA. Ellos lo percibieron en su totalidad”, cerró.