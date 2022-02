Le robaron la moto a un cadete, la policía no actuó y recuperó el rodado acompañado de sus pares

La inseguridad que atraviesan día a día los cadetes y deliveries de locales de comida es un tema que mantiene a los propios trabajadores del sector en constante alerta. En esta ocasión, el miedo se transformó en enojo y reacción ante un nuevo hecho delictivo.

El pasado martes un cadete que trabaja en la conocida aplicación de envíos Pedidos Ya sufrió el robo de su motocicleta mientras estaba trabajando en avenida Belgrano al 2300 en San Miguel de Tucumán. La víctima se acercó a la comisaría 7ma a radicar la denuncia, pero no le tomaron declaración, según comentó el propio cadete, porque no estaba presente en la dependencia el oficial a cargo.

Ante la respuesta de las autoridades policiales, los trabajadores se agruparon de manera particular y logran dar con el domicilio de quién asaltó al delivery. En un grupo grande de motos con la vestimenta de la empresa y otros particulares, los cadetes ingresaron a la casa ubicada en Paraguay y República del Líbano, donde finalmente dieron con la motocicleta y lograron recuperarla.

Antecedentes

Desde el sector de los trabajadores comentaron a Los Primeros que no es la primera vez que les toca vivir una situación así. En diciembre del año pasado otro cadete sufrió el robo de su motocicleta, no fue tomada la denuncia, lograron dar con el domicilio del presunto delincuente y cuando se disponían a ingresar la policía los dispersó asegurando que los efectivos continuarían con el procedimiento correspondiente. A día de hoy, aseguraron, no recuperaron el vehículo robado.

Si bien saben que es peligroso, aseguran que llegaron al punto de este accionar porque lo que se pierde no es sólo una moto, sino una herramienta de trabajo y la subsistencia económica de una familia. La constante inseguridad y la dificultad para radicar la denuncia son algunos de los pedidos de los deliveries.

Un antecedente reciente que tomó gran relevancia ocurrió hace poco más de 15 días, cuando un cadete de la sanguchería El Turco fue asaltado en el barrio Los Pinos y sufrió la pérdida de cuatro dedos producto de un machetazo. La lesión se produjo cuando el trabajador intentó evitar que el arma blanca impactara contra su cabeza. / Los Primeros.