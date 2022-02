Cocaína envenenada: Algunos fallecieron en la calle

Al menos 20 personas murieron y otras 56 se encuentran internadas, 26 de ellas en estado crítico, en hospitales de los partidos de Hulingham, San Martín y Tres de Febrero, debido a una intoxicación por el presunto consumo de cocaína adulterada, caso que se destapó ayer en los principales medios de Buenos Aires y trascendió en todo el país.



Los voceros añadieron que la cifra podría incrementarse, ya que hay fallecidos en la vía pública y domicilios, cuya cantidad aún no se pudo establecer, al tiempo que el número de internados se amplía constantemente con el arribo de personas en grave estado a la admisión de las guardias de los centros asistenciales.



“Puede ser que se trate de un ajuste cuentas entre bandas de traficantes pero es conjetural, no tenemos antecedentes de esto, lo cual nos lleva a pensar que la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente, no es un error en el procesamiento del material o no parece serlo”, afirmó a la prensa el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo.

“Se pone en conocimiento de la población en general que se ha determinado que circula una sustancia comercializada como cocina de altísima toxicidad. Se han producido fallecimientos e internaciones de altísima complejidad por las secuelas de su consumo”, alertó el comunicado de la Fiscalía General de San Martín. “Se comunica dicha información a la población en general con el fin de que adopten comportamiento positivos con el fin de protegerse a sí mismos y cuidar de su salud”.