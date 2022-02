Al menos 17 muertos y 50 internados por consumir cocaína envenenada en Buenos Aires

El gobierno bonaerense confirmó esta tarde que 17 personas murieron tras haber consumido cocaína presuntamente adulterada.

A pesar de que no se tienen muchas precisiones al respecto, se sabe que las personas fallecidas habrían comprado la droga a la misma persona o “dealer”, tal como suele llamarse a quienes son los encargados de comercializar los estupefacientes, detalló el sitio Perfil.

El fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, manifestó sus sospechas sobre un hecho producido con "intencionalidad". "Puede ser que se trate de un ajuste cuentas entre bandas de traficantes pero es conjetural, no tenemos antecedentes de esto, lo cual nos lleva a pensar que la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente, no es un error en el procesamiento del material o no parece serlo", afirmó.

Además, agregó: "Tenemos el testimonio de una persona que estuvo en un grupo que estaba consumiendo que dijo simplemente yo consumí una cantidad pequeña, me sentí muy mal y no consumí más. Los que estaban con él siguieron y fallecieron tres de ellos".

Por el caso hay diez detenidos, y el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, pidió descartar las drogas compradas en las últimas 24 horas.