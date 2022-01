Juntan fondos para traer a Tucumán cenizas del hombre que murió ahogado en Mar del Plata

Apenas llegó a Mar del Plata desde San Miguel de Tucumán, acompañado de su amigo "Beto", Cristian Eduardo "Chiqui" Flores (41) compartió el primer posteo en Facebook, el miércoles pasado, a la 1.46 de la madrugada, en el mismo escribió:

"Las primeras imágenes de MDQ 2022... Fresquito, nublado y ventoso pero siempre hermosa la playa, el mar y todo lo que esta ciudad majestuosa tiene para ofrecerte... Mar del Plata es atractiva y cautivante, no en vano le llaman La Feliz".



Este sábado a la noche fueron a bailar al boliche Éxtasis y al salir, como acostumbraban, caminaron poco más de 500 metros para meterse al mar, a la altura de la calle Rivadavia, entres las playas Bristol y Popular, de donde Flores ya no pudo volver. Murió ahogado.

"Tengo que meterme al mar como Dios me mandó al mundo", solía decirles a sus amigos. Se sacó la ropa y la dejó en la orilla, junto a su celular, cuando todavía no había guardavidas, alrededor de las siete de la mañana del domingo.

Al rato, le gritó a "Beto", desesperado: "¡Ayudame!". El joven intentó salvarlo, pero no pudo. Todavía no se sabe lo que le pasó, porque sabía nadar y tenía un buen estado físico. Algunos arriesgan que estaría alcoholizado, pero lo cierto es que falleció y al rato agentes de la Prefectura Naval encontraron su cadáver a más de 300 metros de la costa.

Antes de llegar a Mar del Plata, Flores había pasado por Buenos Aires, adonde llegó en avión desde Tucumán. Era la primera vez que volaba. "Fue una experiencia suprema y adrenalínica", describió. Cenó en una pizzería y paseó por Puerto Madero, por la avenida Corrientes. También compartió fotos.

El jueves siguiente a su arribo a la Costa, había ido al Aquarium Mar del Plata."Qué belleza ver tanta fauna, tanta naturaleza y por eso debemos cuidarla y protegerla entre todos!!!", escribió.

"Chiqui" vivía en Tucumán, adonde tenía un quiosco. Había adoptado a Mar del Plata como el lugar de sus vacaciones. Era soltero y "amaba el mar, siempre hablaba del mar", contó su amigo David Lazarte (26), en medio del viaje para llegar y cremar sus restos.

"Este lunes nos íbamos a encontrar en el departamento de otros amigos a comer un asado. Teníamos planeado el viaje y compartir las vacaciones los cuatro, junto con Imanol", aseguró Lazarte.

"Si me pasa algo, me gustaría que me lleven al mar", les decía Flores. Por eso, ya decidieron que van a cremarlo este martes. Dejarán una parte de las cenizas donde sucedió su muerte y otra se la llevarán a sus padres y hermanos, de humilde condición social. Como el costo del trámite es de 132.000 pesos, lanzaron una campaña en las redes sociales para juntar fondos.

Según su amigo, Flores "era un persona divertida y alegre". Siempre iban a "apreciar el amanecer" apenas salían del boliche. "Sabía nadar, era una persona que tenía límites, no se iba a meter por meterse, era muy responsable. Es más, era el más precavido, el que nos decía: ’No vayan mucho para ese lado, ojo con las piedras’", añadió Lazarte.

"Vivía de su negocio, era laburador, divertido. Un gran amigo, un gran compañero, siempre estuvo al lado de uno", sostuvo Lazarte, quien se enteró este domingo a la mañana cuando lo llamó uno de los integrantes del grupo y le dijo: "Cristian ha entrado al mar y no puede salir". Esperaban lo peor. Todo se confirmó poco después.

En su descripción de Facebook, se definía: "Aventurero y soñador, siempre atento, galán y caballero... Divertido, simpático y alegre, mi mayor fortuna cada día es poder robarle una sonrisa a los que se cruzan por mi vida!!!".

La causa, caratulada "averiguación causales de muerte", quedó a cargo de la fiscal Romina Díaz, de la UFI N° 6, que ordenó la realización de la autopsia.

Fuente: Clarín