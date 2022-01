Abigail con su canto representará a Santa Lucía en La Voz

Miles de historias se encontraron en el casting realizado en Salta de la Voz Argentina 2022. Hasta allí tuvo que ir Abi, como la llaman en su casa y amistades, para conquistar con su canto a todos. Pero nada fue fácil. Y ahora, con una gran sonrisa en su rostro y un poco más tranquila, cuenta a MONTERIZOS la odisea que vivió para que el sueño comience a cumplirse.

"Me enteré del casting por Facebook, pero no pensaba en participar. Le comenté a mi amigo, David Córdoba, quién ya participó en la Voz Argentina y me dijo 'tenés que hacerlo'. Yo dudaba porque con la muerte de mi abuela, se complicó la cuestión en relación a la música", así arranca su historia Abigail Ogas, que con 20 años ya recorrió algunos escenarios, pero su sueño es compartir su canto con todo el país.

Las dudas sobre si participar o seguir en su rutina, se disiparon cuando Abi pensó en alguien muy especial: su abuela. "Pasa que ella manejaba todo: ropa y demás cosas, cuando tenía alguna presentación. Ya no está y la cuestión con la música se me hacía difícil. Pero me puse a pensar y el sueño de participar en algo así siempre fue de las dos, ella me apoyaba mucho". Su abuela fue ese impulso que le faltaba, desde algún lugar, Abi siente y sabe que ella la acompaña.

Fue así que avisó en casa su decisión, entonces se presentó una nueva dificultad: la económica. Viajar a la provincia vecina requiere de un gasto. Abi resolvió juntar la plata, entre el trabajo como niñera, algunos show privados, la ayuda de su papá desde Concepción y de su familia en Santa Lucía juntó el dinero necesario para el combustible, el hospedaje y la comida de unos dos días, para ella y sus acompañantes: su papá y su hermana Liseth.



Entre sus trabajos, el estudio para el ingreso al Profesorado de Educación Secundaria en Geografía y las obligaciones diarias, Abi se dio tiempo para prepararse de cara al casting en Salta. Horas y horas de ejercicios para calentar su voz y luego ensayar las canciones con las que se presentaría.

"El 17 llegué a Salta y estuve ahí acompañada de mi papá y de mi hermana. Ya estar en la fila, charlar y compartir con otras personas fue toda una experiencia, porque una intercambia impresiones y se hace más llevadera la espera, y los nervios".

El casting

La convocatoria fue en la Usina Cultural de Salta "Entraban grupos de 15 personas. Yo era la séptima, pero de ese grupo fui la primera mujer en cantar".

El momento había llegado para la joven santaluceña, los nervios la dominaban, y las dificultades se volverían a presentar.

"Me pidieron que interpretará dos canciones, yo preparé 'Zamba de amor en vuelo' y '11 mil'. Después me pidieron que cante una más y preparé 'Hablame de tí'. En ese momento me puse muy nerviosa porque se me rompió el pantalón. Tenía miedo, vergüenza y toda la presión". Las dificultades pueden ser un gran aprendizaje, Abi como una profesional, no abandonó su lugar y siguió.

"Cuando terminaron de presentarse todos los de ese grupo, nos hicieron esperar en otro lugar y de ese grupo llamaron a 5. Escuché cuando dijeron el número: 807 y no lo podía creer. Le pregunté a todo el mundo si ese número habían dicho, era el mío. Estaba loca. La primera persona que me vino a la mente fue mi abuela", la emoción vuelve a dominar a Abi, al rememorar el momento. "Ahí le pedí a ella que me ayudara para que no me equivoque. Porque tendría que volver a cantar".

"Después fuimos a lo que llamaban Salón Blanco. Ahí llenamos otra ficha de inscripción, pero ésta era más detallada, más personal. Y de ahí nos convocaron a un segundo casting con personas de Buenos Aires, para realizar pruebas frente a cámaras".

En ese nuevo espacio, ya frente a una cámara encendida, reflectores y otras personas la joven cantante interpretó nuevamente "11 mil", "Hablame de ti". Cuando le pidieron otra canción, una más popular, Abi no lo dudó "hice la vieja confiable 'Zamba para Olvidar'".

Su pequeño publicó atendieron todo el tiempo. "Uno de los chico que estaba escuchando me dijo que había salido todo bien y después me hicieron preguntar personales. Cuando hablé me terminé emocionando, recordé lo que pasó en la instancia previa, con el pantalón, los nervios. Mi abuela que no salía de mis pensamientos".

"Cuando salí abracé a mi hermana y a mí papá y lloré. Lloré todo el camino de vuelta, hasta mi casa. Mi familia me estaba esperando, me hicieron un recibimiento hermoso y yo feliz".

Próxima paso

Mientras espera la siguiente convocatoria, Abi se sigue preparando. Trabaja en las canciones. Pero se le sumó una actividad extra: notas para los medios y responder cientos de mensajes de apoyo.

Abi está transitando el camino de su sueño, y su comunidad cómo todo el departamento Monteros la apoyará y alentará por representar a todos con su Voz.