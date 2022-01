Recomendaciones de seguridad ante una tormenta

El director de Defensa Civil, Fernando Torres, expresó que "lo que se puede ver en el pronóstico es que la ola de calor informada hace una semana estaría finalizando y desde hoy rige para todo el territorio provincial un alerta Amarilla por posibles tormentas". Y agregó: "Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 15 y 40 mm, pudiendo ser más intensa en algunos puntos de la provincia".

Por este motivo, desde la Dirección de Defensa Civil brindan una serie de recomendaciones para protegerse, en caso de que la tormenta te encuentre fuera de casa:

•No transitar por calles inundadas.

•En caso de que su vehículo quede atrapado, salir y buscar un refugio seguro.

•Permanecer en un lugar seguro, buscar resguardo y no salir a la intemperie.

•Evitar estructuras altas como torres, árboles, cercos, líneas telefónicas o tendido eléctrico.

•En un auto: permanecer en el interior y estacionar en un lugar abierto sin árboles.

•Si deben circular en el auto, manejar a velocidad reducida y siempre con las luces de posición encendidas.

•Desenchufar los electrodomésticos y otros artículos eléctricos.

•Retirar de la calle elementos que puedan obstruir las bocas de tormenta.

•Evitar tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.

Ante cualquier emergencia, Defensa Civil recuerda que pueden comunicarse al 103 y con emergencias médicas al 107 las 24 horas del día.

Pronóstico para la semana

"Está previsto que las condiciones cambiarían para mañana y el miércoles con una notable baja de temperatura. En cambio, para el jueves se comenzaría a recuperar la temperatura dentro de los niveles normales para esta época de verano en Tucumán", afirmó Torres.