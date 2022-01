Tensión en febriles del hospital Regional de Concepción: la policía custodia el lugar

Fuerte malestar en la zona de febriles del hospital Regional "Dr. Miguel Belascuain" de la ciudad de Concepción. La situación se debe a la gran cantidad de persona que espera ser atendidas.

"Me duele el pecho y la espalda y vine para que me atiendan para salir de dudas y me dicen que no hay médicos. Solo están los de seguridad" indicó Patricia al sitio Bajo La Lupa. La falta de médicos genera malestar en el lugar, consigna el mismo medio.

Personal de Infantería de la Unidad Regional Sur llegó al lugar para controlar que no se generen incidentes