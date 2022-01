Monteros Vóley arrancó la Liga con el pie izquierdo

El regreso de Monteros Vóley a la máxima categoría del vóley nacional fue con un traspié en tierras entrerrianas ante Once Unidos. El equipo marplatense salió victorioso en sets corridos por 3 a 0 (25, 23, 25-23, y 25-17)

El primer set fue parejo de principio a fin. De la mano de Bautista Gazaba, Once Unidos se despegó por tres tantos en el marcador para el punto 13, pero un buen ingreso de Cristian Assaf le dio al conjunto tucumano algo de esperanza. Sin embargo, en un desenlace cerrado, el esfuerzo monterizo no fue suficiente y Juan Ignacio Macció, el capitán marplatense, puso con un bloqueo el 25-23 de su equipo.

La historia en el segundo arrancó diferente, como una montaña rusa. Monteros empezó 6-2 abajo, pero Pablo Castillo castigó desde el saque y empujó a los suyos a un 10-8 a favor. Once Unidos, aunque errático, encontró la respuesta de la rotación en Mauro Zelayeta y, con la paridad restablecida, de nuevo pegó en el final. Esta vez fue Joaquín Layús el que aportó los bloqueos que derivaron en un idéntico 25-23.

El 2-0 disparó la confianza de Once Unidos, que con 8 puntos de Zelayeta y el apoyo de Layús (4) controló el tercer set con pulso muy firme. Los marplatenses tomaron una distancia de 6 tantos desde el arranque y Monteros, aun con los intentos de Lucas Frontini, no pudo ni siquiera quedar a tiro. El marcador llegó a ser de 24-13 a la hora del cierre y, incluso tras varias chances desperdiciadas, Once Unidos se lo llevó por 25-17 tras un error rival.

Mañana el equipo de Leonardo Patti enfrentará desde las 17:00 a Obras de San Juan por la segunda fecha del Tour 1.