"Vacunarse y cuidarse", el pedido de los médicos tucumanos

“Vacunarse y cuidarse es lo que les pedimos desde el Ministerio de Salud”, expresó hoy el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, durante las visitas que realizó a los nodos de vacunación Fanzolato y el vacunatorio de la Familia.

El ministro destacó que en la provincia la mayor parte de la población está vacunada y continúan completando sus esquemas: “Gracias a esto y a que tenemos todos los nodos habilitados, no tenemos la cantidad de casos que deberíamos tener en las camas críticas. Vemos que hoy tenemos casi 2.000 casos en un solo día y a pesar de eso nuestras camas siguen con una ocupación de no más del 30 por ciento”.

En tanto instó a la población a seguir vacunándose, ya que indicó que es fundamental para no hacer un cuadro grave y fallecer. Por otro lado, pidió seguir con los cuidados como el uso del barbijo, evitar estar en lugares cerrados con otras personas y por supuesto guardar la distancia e higiene de manos. “Con estas recomendaciones que venimos diciendo, desde el comienzo de la pandemia, es fundamental para no contagiarnos y no contagiar a otros, porque a veces somos portadores del virus sin saberlo y contagiar a una persona vulnerable”.