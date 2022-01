Las lluvias podrían llegar a Monteros durante la madrugada del lunes

El Servicio Meteorológico Nacional prevé precipitaciones de diversas intensidades para la provincia de Tucumán, al menos hasta el miércoles.

"Aire cálido, húmedo y altamente inestable permanece en el norte del país y lo seguirá estando durante los próximos días. Es por ello que las chances de chaparrones y tormentas seguirán hasta el día miércoles al menos con mejoras temporarias, todo esto bajo un ambiente caluroso y húmedo", explicó en las redes sociales el profesor, Cristofer Brito, especialista en meteorológica.

Al mismo tiempo aclaró que: "Las tormentas pueden ser aisladas, por lo que puede llover de manera localizada en algunas zonas de Tucumán y en otras no. Al igual que no descenderá la temperatura demasiado ya que no se espera ningún ingreso de aire frío".