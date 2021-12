Calves para salir y que el auto no te deje a pata

A días del comienzo de 2022 y por ende de unas merecidas vacaciones, miles de personas ya planean agarrar sus autos para recorrer las rutas tucumanas y argentinas.

Para no sufrir ningún contratiempo, los conductores deben saber que tienen cumplir con el mantenimiento programado de cualquier vehículo, ya que es fundamental para su mantenimiento.

En primer lugar, aquellos que restan importancia a los services, deben saber que el auto empezará a romperse antes de tiempo, puntualmente las partes que tienen movimiento con otras, como piezas del motor o en los ejes de las ruedas, señala el sitio Auto Test.

Antes de ir al detalle, te aclaramos que si querés saber cada cuánto tenés que hacer el service mecánico de tu auto, tendrás que consultar en el Manual de Usuario. En él está detallado si es necesario hacerlo cada 10.000 o 15.000 kms, pero en algo en que todas las marcas están de acuerdo es que debés hacerlo como mínimo una vez al año.

¿Qué se revisa en un service del auto?

Básicamente, se hace una inspección general del vehículo, cambio lubricante de motor y reemplazo de filtros de aceite, aire y combustible. Eso lo tenés que hacer como mínimo una vez al año, y a medida que tu auto vaya acumulando más kilómetros, se deberán revisar o reemplazar partes que al principio solo se inspeccionaban.

¿Qué le pasa al motor si no hago el service mecánico?

En el primer service que debas hacerle al auto, lo básico que se cambia es el lubricante del motor y los filtros de aceite, aire y combustible, en caso de ser necesario, ya que dependiendo del motor y marca suelen durar más de lo normal.

No importa el intervalo de tiempo o kilómetros que indique el fabricante para el cambio: es fundamental que no te pases. Es que el aceite permite que las partes móviles del motor no se rosen de más y por ende, no levanten una temperatura excesiva. Con poco aceite, esas partes empezarán a tener mayores fricciones, se desgastarán rápidamente y el motor tomará una elevada temperatura de trabajo.

El siguiente elemento de suma importancia en la lubricación es el filtro de aceite, cuya labor es retener las partículas y suciedades que pueda haber en el lubricante y que se van formando durante su vida útil (o sea, a lo largo de un año o más).

Estos dos elementos se cambian al mismo tiempo, y si te olvidás de hacerlo en el service del auto, el filtro no hará bien su trabajo y en el lubricante quedarán suciedades que perjudicarán al motor. Esto podría derivar en un aumento del ruido proveniente del por falta de lubricación; rotura de casquillos de bielas (que necesitan del aceite para bajar el rozamiento al máximo); arqueo de levas; y por último, el motor se puede “agarrar”. Un “motor agarrado” (en otros países se le dice «gripado») es uno cuyas partes metálicas rozan tanto que se bloquean y no permiten el movimiento en el interior del bloque. ¡Arreglar eso es carísimo!

Hablando de agarrar, otro líquido fundamental para evitarlo es el refrigerante, así que cumplí con su reemplazo (generalmente antes de que pase esto primero se sopla la junta entre tapa de cilindro y motor).

Si pasaste los 30.000 kms y lo usas mucho en ciudad, será bueno que cambies las bujías; a los 40.000 kms, nunca está de más revisar el aceite de la caja; y a los 60.000 kms, siempre será bueno que chequear el estado de la correa de distribución (se cambia cada 3 o 5 años sin importar los km, según marca y modelo). Si no haces revisar la correa, se te va a cortar y todo en el motor sentirá el golpe (entrá acá para saber qué hace una correa de distribución).

Otra correa a la que debés prestarle atención es a la Poly-V, o de accesorios, la cual es de goma y puede cortarse, lo que dejará a tu motor sin aire, sin dirección hidráulica (si es eléctrica no pasa nada), ni alternador. Recordá que éste último recarga la batería del auto, y sin él, “morirá” más pronto que tarde.

Fuente: El tucumano