El calor y la humedad potencia el olor del agua de cloaca

Entre Silvano Bores y 9 de Julio, a metros del ingreso principal al ingenio Ñuñorco, el agua de cloaca brota y corre por 2 cuadras. Los vecinos indicaron a MONTERIZOS que el olor es insoportable y el riesgo que implica estar en contacto con el agua contaminada preocupa aún más.

El agua avanza por 9 de Julio y por la inclinación de la calle dobla hacia la Monteagudo. El fluir es constante al igual que el mal olor, potenciado por el calor de esta época estival.

"Nadie atiende, los números de la SAT son mentira. La Municipalidad debería tomar los reclamos por acción propia, ¿o acaso las autoridades no pasan por estas calles y no lo ven? Ni el barbijo bloque el olor que hay. Pasan autos, salpican, no podemos ni estar en la vereda en la noche, porque está todo contaminado" advirtió indignada al portal de noticias, una comerciante de la zona.