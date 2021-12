Indignación de vecinos por la nula comunicación de Banco Macro

Laa sucursales del Banco Macro en Monteros amanecieron cerradas el día jueves. Sin embargo no ese día, ni el viernes, ni hoy informaron oficialmente cuándo volverán a trabajar.

En plena fecha de cobro de jubilados y pensionados, los usuarios fueron hoy con la esperanza de poder cobrar, pero encontraron los edificios cerrados y sin nadie que informe cómo será el sistema de pago.

Varias personas se enteraron a través del portal de MONTERIZOS sobre la situación e indignados expresaron su punto de vista. "Una falta de respeto y empatía para toda la comunidad que recurrió hoy al banco,sobre todo con nuestros mayores que fueron a muy tempranas horas 😡 no entiendo porque les cuesta tanto enviar un comunicado para que la gente esté al tanto de lo que sucede" indicó Celeste Medina sobre la nota El banco Macro sigue cerrado.

Por su parte, Lucía Orellana hizo alusión a la situación de los adultos mayores "Ya es tiempo que le busquen una solución ,hay mucha gente que necesita cobrar ,especialmente jubilados ,que no operan con la tarjeta".

En la misma línea de reclamos, Fabiana del Valle Cruz afirmó "Es increíble que en tiempos de comunicación a través de redes sociales con gran velocidad éste banco juegue con el tiempo y la salud de nuestros jubilados. La inútil espera de la gente que hoy desde temprano esperó en vano se resolvía con un simple mensaje en alguna red social, con cartel pegado en las puertas del banco. Tuvieron muchísimas alternativas pero no lo hicieron porq no quisieron, xq la gente no les importa y después piden tolerancia y respeto"