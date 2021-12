Videos: así fue el impactante incendio durante la madrugada de Navidad

Navidad se convirtió en pesadilla para una trabajadora familia monteriza, ya que su vivienda ardió por completo pasada la 1 de la mañana.

"Puse un espiral abajo de la cama, yo ya estaba durmiendo, me desperté y se estaba incendiando todo", dijo el dueño de la vivienda en un video que circula por las redes sociales. "No me dio tiempo a nada, hasta los perros se me murieron", expresó.

Entre tristeza señaló que se quedó sin nada. "Solamente tengo lo que llevo puesto, arriba tenía todo mis trabajos".

Un vecino que estaba en el lugar, dijo indignado "que es una vergüenza. teniendo los bomberos a media a cuadra, no pudieron sofocar". Además, la voz que hacía las pregunta, detrás del celular aseguró que da bronca porque la otra pata (sic) no le da los elementos que tiene que tener los bomberos monterizos.

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Monteros y de Concepción, personal de Defensa Civil, Guardia Urbana, Tránsito y policías de la comisaria de Monteros. Los bomberos tuvieron que batallar más de dos horas para sofocar las llamas.

#Monteros Impactante incendio en la madrugada de Navidad en el centro de Monteros. Las llamas consumen una vivienda de dos pisos. No hay víctimas.



Trabajan dotaciones de Bomberos de Monteros y Concepción. pic.twitter.com/RJVm7tBQtJ — MichelinAndujar (@MichelinAndujar) December 25, 2021

Feroz incendio en una vivienda de dos piso en el centro de Monteros, durante la Navidad. No hubo que lamentar víctimas fatales, ni heridos. pic.twitter.com/GZuiCa5rpL — monterizos (@monterizoscomar) December 25, 2021