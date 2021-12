Banco Macro cerrado por Covid-19

En la mañana las sucursales del Banco Macro, tanto de calle Rivadavia como de calle Colón no abrieron sus puertas porque se aplicó el protocolo de prevención por Covid-19.

Ambos edificios permanecen cerrados hasta nuevo aviso, y se procederá a desinfección general de ambos espacios.

Una policía que se encontraba en esa esquina, solamente detallaba que no estaba abierto. "No tengo más información, desde el banco no dijeron nada como para que avisemos a los clientes" dijo. En ambas puertas no hay ningún cartel que se especifique porque están cerradas las entidades.

Los empleados se encuentran aislados desde ayer y en las próximas horas seran hisopados.