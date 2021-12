Roban una Honda XR en el B° Matadero de Río Seco

Entre las 4 y las 6 de la madrugada, un joven de Río Seco sufrió el robo de su Honda XR 150 que se encontraba estacionada en su casa.

"La motocicleta estaba en el patio de la vivienda, en un descuido la motocicleta ya no estaba", explica Santiago Figueroa, dueño del rodado, a MONTERIZOS.

"En el momento en que notamos que ya no estaba la moto, salimos a buscarla, pero ya no había nada y nadie a esa hora en la calle, llovía mucho, me dirigí a la comisaría de Río Seco y se radicó la denuncia", comentó.

La zona donde reside, Figueroa hay varias cámaras de seguridad, pero todavía no puede acceder a las grabaciones. "Cualquier novedad o quien haya visto la moto, pueden comunicarse a los teléfonos 3815097525 y/o 3814434346, ofrezco recompensa", indicó.

Por último explicó que la XR es patente A005CTE, y actualmente estaba con llantas negras, y sin plástico blanco de los costados. "Tanto sacrificio para que ellos en dos segundos se lleven todo".