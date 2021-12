Un incendio estructural causó temor a una familia de calle Colón

A las 17:00 Defensa Civil fue informada de un incendio tipo estructural en calle Colón al 400. Al llegar al lugar solicitaron el respaldo de Bomberos Voluntarios de Monteros y al área de Medioambiente de la Municipalidad.

El siniestro se produjo en un departamento en la parte de atrás de la casa que da sobre calle Colón. La dueña de la vivienda de adelante, una mujer identificada como Nieva, de 55 años no se encontraba en el lugar en el momento de producirse el incendio. Su hija, Gabriela, llegó y fue hacia atrás, al departamento "Y ya estaba todo con fuego y me metí me quemé un poco la mano nada más" explicó a MONTERIZOS.

El personal de Defensa Civil llegó con un camión chico, "después vieron que era algo enorme y de ahí vino la policía más bomberos y ambulancia. Llegaron rapidísimo los bomberos por suerte". Defensa Civil solicitó el accionar de una segunda línea de contención con agua con el camión desobtructor.

Al ser consultada por el motivo del fuego, Gabriela indicó "cuando subí vi que la cama se estaba incendiado, pero no había nada enchufado. Los bomberos tampoco pudieron identificar que inició el fuego".

Agradecimiento público a los Bomberos

"El accionar de ellos fue inmediato. Uno de los chicos entró directamente y salió casi desvanecido, entró para ver si había personas. De inmediato le acercamos agua, porque no estaba bien. Les agradecemos el excelente trabajo que realizaron frente a esta situación horrible que vivimos" declaró Gabriela.

Tras controlar las llamas se informó que solo se registraron daños estructurales, el cual fue controlado sin víctimas. En el lugar trabajo Defensa Civil, policía, Guardia Urbana, Tránsito, 107 y Bomberos Voluntarios.