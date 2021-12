Le robaron la moto, escrachó a los ladrones y apareció el vehículo

Las primeras horas del viernes la familia Soria, del barrio Modelo, sufrió un hecho de inseguridad, tras el robo de una moto. Si bien radicaron la denuncia, se movilizaron buscando alguna información con los vecinos. Así fue que lograron identificar a los 3 ladrones y los fueron a buscar a la casa.

El hecho lo contó Macarena Soria, quién dio aviso en las redes sociales, para poder dar a conocer las características del rodado y que se difunda la identidad de los 3 ladrones que serían menores de edad.

"Gracias a los vecinos pudimos ver mediante las cámaras que se trataban de tres ratas de 17 y 18 años aproximadamente". Se expuso nombre y apellido de los mismos para ver si alguien más los conocía "mediante testimonios de los vecinos fuimos recolectando pistas y siguiendo el camino que hicieron estas basuras… Pero solo encontramos en un galpón al lado de la cancha de Monteros Hockey las partes de mi moto (espejos, patente y el plástico de adelante)".

Momento en el que uno de los ladrones saca la moto de la casa

La víctima radicó la denuncia, pero por lo que le indicaron los vecinos suponían que los ladrones, en ese momento "deben estar metidos en el cañaveral que está cerca del Cementerio Oeste, y seguramente con la moto desarmada, porque tristemente el único fin es venderla para comprarse drogas".

Búsqueda de los ladrones y aparición de la moto

"La madre de uno de ellos me pidió disculpas. Igual nada se soluciona con eso. Porque la moto ni ellos pueden aparecer todavía" había indicado Macarena en su cuenta de Facebook. Sin embargo, a las horas la mujer logró recuperar la moto, aunque tal como ya suponían "No en las mismas condiciones que la tenía pero lo importante es que me la devolvieron! Estas lacras!" concluyó Soria en su declaración virtual.