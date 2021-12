Héroe sin capa: Sebastián, el recolector monterizo que salvó a un niño de un feroz incendio

Sebastián Chaile tiene 34 años, vive en el B° Villa Alcira, junto a su abuelo Plácido, su tía María Cristina, y su hermano Cristián. Todos los días se levanta un poco antes de las 6 de la mañana para iniciar su tarea arriba del camión recolector de residuos, pero hoy no fue un día cualquier para este incansable trabajador, ya que un hecho desafortunado y el destino, hizo que se vistiera de héroe.

No llevaba capa, como los personajes de comics, pero bien la podría tener, ya que viste por completo de "naranja", el color que dispuso el municipio de Monteros para él y sus compañeros de ruta. "Nos quedaba un solo barrio, estaba arriba del camión y veo que una criatura hacía señas con la mano y como pidiendo auxilio", detalla y agrega "el camión da la vuelta en la esquina, y cuando vuelvo a mirar, el chico no estaba y de la casa salía humo, sin dudarlo toque la chicharra para avisar que frene el camión, me baje corriendo sin pensar nada y me metí a la vivienda, ya no se veía nada, solo toque a una persona y la saqué", explica. Esa persona, era el menor, que minutos antes le había pedido auxilio.

Este héroe de Villa Alcira, y de Monteros, recibió a MONTERIZOS en su vivienda, en plena siesta tucumana y con 34° de calor. Todavía tenía puesto todo el traje. "Así lo saqué". "Nunca dude en ir a auxiliarlo, creo que cualquier persona habría hecho lo mismo que yo". comenta, y además manifiesta que su compañero Victor "Chacarera" Norry, el chofer del rodado, se metió adentro de la casa, detrás de él, para buscar si había alguna persona mas. "Gracias a Dios no había nadie más, era solo el menor".

"Yo no pensé en el peligro que podría pasar, solo pensé en salvar a esa criatura, era impresionante la cantidad de humo, no se veía nada" rememora.

"Mis compañeros comenzaron a llamar a todos los servicios de emergencia; llegó el camión desobtructor de la muni que empezó con las tareas, luego se sumó la policía, Defensa Civil, Guardia Urbana". Cuando Sebastián y sus compañeros vieron que ellos estaban dominando toda la situación, "nosotros nos subimos el camión para finalizar el recorrido".

En ese lapso, del último barrio donde trabajarían, el teléfono de Sebastián no paraba de sonar, primero fue el director de Servicios Públicos, Diego Ruiz Elías, luego sus compañeros. Todos, pero todos felicitaron al héroe del día, héroe sin capa, sin máscara y quien cerró aclarando con firmeza "Lo volvería a hacer, no me importa lo que me pase".