Busca a su mamá monteriza: "solo deseo conocerla y cerrar una etapa de mi vida"

"Esta es mi historia: Busco a mi mamá, me enteré que es monteriza. Solo les pido su ayuda para poder dar con ella, desde ya muchas gracias" expresa Jéssica Medina a MONTERIZOS. La mujer, que vive en Concepción no tiene muchos datos, pero sí uno muy valioso y sobre el cual pone sus esperanzas y confía en la ayuda de la comunidad y es que se enteró hace poco que su mamá biológica es de Monteros.

"Quiero conocer a mi madre, ella cuando me tuvo tenía aproximadamente 18 años. Yo nací en enero o febrero. Mis padres adoptivos me reconocieron el 2 de marzo 1981". Jéssica reconstruye parte de su historia a partir de lo que otras personas lograron contarle y como parte de la motivación humana, ella va armando de a poco ese rompecabezas que es la primera parte de su vida, para edificar su indentidad.

"Ella (su madre biológica) me entregó a mi cuñada, que en ese tiempo trabajaba en el hospital Regional de Concepcion". El motivo de por qué su mamá la entregó tuvo su período de enojo y dolor que fueron superados y hoy Jéssica expresa "Yo lo único que sé es que ella me entregó porque su mamá no me quería". La abuela de Jéssica habría dado un ultimátum a su hija adolescente "podría volver a su casa sola, sin su hija, es decir sin mí. Yo no tengo odio hacia ella, ni a su madre, porque gracias a Dios tuve unos excelentes padres que me llenaron de amor".

Jéssica trasita sus 40 años, la vida le ha enseñado mucho, y si bien, no sabe gran parte de su pasado, sabe bien qué pretende para su futuro, es por eso que indica de manera contundente "yo solo deseo conocerla y cerrar una etapa de mi vida".

En esta búsqueda, no está sola, su prima Leila Villafañe, es un apoyo fundamental y es quien la está ayudando. Quienes a partir de estos datos recuerden algo, o crean que tengan información para compartirle a Jessica, pueden contactarla a través del Instagram de su prima: https://www.instagram.com/leila_villafane/