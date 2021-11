Avanzan con la radicación de la base de la Agencia de Seguridad Vial en Monteros

El Gobierno de Tucumán y la Agencia Nacional de Seguridad Vial avanzan en la gestión para la radicación de una base operativa del ente federal a fin de reforzar los operativos de prevención de accidentes de tránsito en el sur tucumano.

Esto fue lo que se trató durante una reunión en Casa de Gobierno de la que participaron el vicepresidente de la Legislatura, Regino Amado; el secretario de Transporte y Seguridad Vial, Benjamín Nieva; el director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano y Sebastián Álvarez, director del Sistema Nacional de Infracciones.

Amado explicó: “hace mucho que venimos hablando de la pandemia de Covid pero hay una pandemia que son los accidentes de tránsito. Siniestros que provocan muertes y heridos que tenemos que atender en el Sistema de Salud. Nación nos va a ayudar con algo muy bueno para la comunidad que transita las ciudades. Todos sabemos de la densidad poblacional de Tucumán y de la poca distancia entre una ciudad y otra. Esto hace que haya más riesgos de sufrir accidentes de tránsito en las rutas y caminos”.

Además, comentó que se trabajará con los gobiernos locales para prevenir accidentes con controles y exigiendo elementos de protección personal.

Martínez Carignano declaró: “Hablamos de la próxima instalación de una base operativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Monteros para ayudar a la provincia con móviles, alcoholímetros, cinemómetros y personal. Hablamos de la necesidad de incrementar la seguridad vial de los motociclistas. Seguir profundizando los cursos y capacitación. La entrega de chalecos y cascos. Trabajar con los ingenios azucareros y tabacaleros que son grandes empleadores de obreros que usan las rutas. Todo ello para mitigar la inseguridad vial”.

Sobre la base operativa, afirmó: “Estará en el sur de la provincia. Es un punto neurálgico. Hay muchos ingenios y muchos trabajadores. Monteros será el primer lugar para luego seguir ampliándonos. Pensamos trabajar en la Ruta 38 desde Aguilares hacia Catamarca, exigiendo el uso del casco en todos los pueblos”.

La base tendrá personal tucumano: serán 15 agentes de ambos sexos que pasarán a formar parte de la planta del Estado nacional y la agencia aportará herramientas de trabajo. Auxiliares que trabajaran en articulación con la Policía provincial, dijo el funcionario nacional.

Con respecto a los elevados índices de accidentología, declaró: “Esto es algo que lleva tiempo. No hay soluciones mágicas. En nuestro país uno siente más miedo de sufrir un delito que un accidente vial. Y las estadísticas marcan todo lo contrario. Hay que hacer entender a la población que la inseguridad vial es un tema de salud pública. Nada mata más jóvenes que los accidentes de tránsito. No podemos tomar actitudes que nos matan. No podemos beber alcohol y conducir. O andar en moto sin casco. Hay que trabajar con campañas y controles”.

También analizó que, “desde Buenos Aires, no podemos bajar una receta mágica para todo el país. No es la misma realidad la de un trabajador de la zafra que una persona que circula en un monopatín por la Ciudad de Buenos Aires”.

Por su parte, Álvarez detalló: “avanzamos sobre la posibilidad de implementar el Sistema Nacional de Infracciones que es automatizado y permite labrar multas, gestionar y juzgar a infractores. Aporta un dispositivo electrónico para leer licencias de conducir, para conocer toda la información del conductor, hacer la consulta dominial del vehículo y ofrece la posibilidad de notificar a nivel nacional. Permitirá que las infracciones de Tucumán se cobren en todo el país”.

Las conversaciones por esta agencia habían arrancado en el mes de junio de este año. Aquella vez, el director de Formación de la ANSV, Sebastian Kelman, el Secretario de Transporte Benjamím Nieva, y el subdirector de Transporte de la Provincia (en ese entonces, y ahora director), Pablo Toledo, habían dialogado ya en el municipio de Monteros con el intendente Francisco "Pancho" Serra. Luego, el 5 de octubre, se firmó el convenio ya con la presencia de Nieva.