Se va la última: lo bueno y lo malo que tuvo el festival

Luego de tres noches intensas, de trabajo constante de día y de noche de todas las áreas de la Municipalidad, personal de salud, seguridad, gastronómico y medios de comunicación llega el momento de la reflexión, aquello que la gente consideró digno de destacar, ya sea porque fue visto como algo a repetirse o porque esperan que el próximo año sea mejor.

Tres cosas que gustaron y tres cosas para tener en cuenta para el próximo año del Monteros de la Patria Fortaleza del Folclore.

MONTERIZOS diálogo con el público de las tres noches de festival, con artistas, puesteros y seguridad, hubo observaciones recurrentes y aquí las contamos:

Para reflexionar y considerar

Gastronomía

El público es diverso y su paladar también, hay quienes recorrieron de punta a punta los puestos de comida y lo único que se ofrecía sin carne era pizza. "No creo que hacer una salida de este tipo tenga que estar acompañada si o si de cortar una dieta que es necesaria para la salud, obvio que muchas personas que están aquí lo hicieron, pero para otros, el supuesto 'permitido' podría terminar en que tenga que pedir la ambulancia y no sería justo para los amigos (risas), así que me aguantaré el hambre, no queda otra" contó Diego Peralta, quién fue el sábado al festival, entre risas, explicó que tuvo una operación reciente y su dieta es obligatoria.

Las personas vegetarianas, celíacas o que están con dietas estrictas, por cuestiones de salud, no tuvieron casi opciones en el menú que se ofrecía. Quienes fueron más de una noche, optaron por llevar su vianda "tenía miedo que no me permitieran entrar con comida, no era mucha, era solo para mí, expliqué porque lo traía y no me hicieron problema" detalló Marisa González, ella se vino desde Aguilares con sus sanguchitos sin TACC.

Higiene

Los baños químicos nunca darán abasto en ninguna fiesta popular, pero el público espera encontrar algún festival, dónde ir al baño no signifique perderse en promedio media hora o 40 minutos del espectáculo. "Los varones no se hacen drama, pero tampoco está bueno tener que aguantar el olor que sale de los baños 'improvisados' por ellos", si bien esta observación lo indicó una señora avanzada en edad, la mayoría de los asistentes, entrevistados por MONTERIZOS, hizo una referencia en la misma línea, sobre el tema.

Propuestas artísticas

Nacionales: El común de la gente desconoce de acuerdos y contratos y asuntos legales que involucran a la organización de un evento de la magnitud del festival de Monteros. El público quiere ver a su artista, a los nacionales en especial "por $300, no me puedo quejar de nada, pero hubiera pagado con gusto más a cambio de ver todo en vivo" el comentario en tono irónico no pasó desapercibido y la reflexión amerita ¿Cuánto se lleva un artista nacional por actuar en el festival? ¿Es ético que un artista con trayectoria, consagrado a nivel nacional se presente a un festival a tocar con pista? Puede que mucha gente ni presté atención, pero jamás será lo mismo cantar cual karaoke, que tener el soporte de una banda que acompañe, que permita interrumpir en cualquier momento y tener una charla con el público, las pistas de música imposibilita esa opción, o corta toda la música (situación que sí se vio el viernes y el sábado) y el artista habla, o no dice nada y canta o toca 'derechito' sobre la música grabada.

"Sonaban varios instrumentos de viento y solo había uno en el escenario, o la percusión… tampoco somos tontos, ¿los músicos dónde están?" se preguntó Gabriel, de 46 años, mientras disfrutaba de una cervecita desde los puestos el día viernes.

Locales: Otro tema y que traerá opiniones encontradas tiene que ver con los artistas locales "¿qué hizo para merecer estar ahí arriba? ¿Sólo que su DNI dice que es monterizo/a?" ¿Cuál es el criterio al momento de incluir en el listado a los cantantes locales? ¿Qué estén todos, así no hay quejas?

Los artistas locales también deben hacer una autocrítica de sus presentaciones, la fuerza de un espectáculo se advierte en instrumentos y voces bien ensambladas, hay un camino recorrido juntos. ¿Sólo es subir y cantar? Quienes ya se encuentran en el ruedo, y aspiran a siguir creciendo saben el valor de lo visual, o el hacer propio el escenario, caminarlo, interactuar con el público, son formas de decir "esto lo preparamos para ustedes, esta es mi propuesta como artista". Te puede gustar o no, pero se advierte cuando un artista musical o de danza presenta algo y se planta de tal manera que marca notoriamente una diferencia con los demás.

El tiempo: No todos los artistas pueden o tienen la oportunidad de probar sonido. Por lo tanto es el momento de su presentación que se puede charlar con el sonidista o tomar contacto con esa otra pieza fundamental en un espectáculo musical. La primera canción es casi una prueba, la segunda para ajustar, por lo tanto en el tercer tema recién se están acomodando músicos, cantantes y sonidista, pero el tiempo es tirano y la presentación se terminó. En poco tiempo un artista no puede desplegar o presentar una propuesta clara, un espectáculo es como la lectura de una obra literaria, para que tenga sentido y claridad: esa historia debe tener una introducción, un desarrollo y un cierre.

Si llegaron que sea para quedarse

Si no tenías efectivo, algunos puestos de comida ofrecieron el servicio de pago con tarjeta de crédito o débito. Una alternativa que ya debería extenderse y que el próximo año la novedad sea que muchos más puestos gastronómicos sumen esa sistema de pago.

El público tempranero y el amanecido. Tocar para sillas vacías no es gratificante para los artistas. Pero este año ocurrió algo para destacar: el público fue relativamente temprano. En ediciones pasadas los monterizos comenzaba a llegar pasada las 12 de la noche. Pero en este 2021 quizás por las ganas de volver al festival o porque finalmente el público captó la idea de disfrutar del espectáculo cultural, sin creer que eso solo lo da un artista nacional, ya estuvo ocupando lugares desde las 22:00, una hora más tarde más de la cuarta parte de la popular estuvo cubierta en las 3 noches. Ni hablar de la cantidad de gente que se quedó hasta el amanecer, bailando, cantando con los últimos artistas.