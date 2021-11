Juicio Dominé: El Ministerio Fiscal pidió la prisión perpetua para cuatro imputados

En el marco de la causa por el asesinato de la empresaria Ana Dominé, se realizó este martes 23 de noviembre el alegato final por parte del fiscal, Carlos Sale, en representación del Ministerio Público Fiscal, quien lleva adelante la investigación de lo ocurrido en la noche del 12 de septiembre de 2020, en inmediaciones de avenida Alem y calle Crisóstomo Álvarez.

El titular de la Unidad Fiscal de Homicidios II pidió la prisión perpetua por homicidio doblemente agravado, por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas para facilitar y consumar otro delito y por el uso de arma de fuego, contra Cristian Raúl Orlando Godoy (alias “Peti”), Raúl Antonio Greco, Edgardo Ramón Visuara y Federico Antonio Sánchez (alias “El loco Fede”), en calidad de coautores. Y como partícipes secundarios a Sebastián Alfredo Quiroga y Exequiel Antonio Tous, para quienes solicitó la pena de 10 años. Tanto Quiroga como Visuara tienen otras condenas anteriores, por lo cual, exigió se los declare reincidentes (a Quiroga por primera vez y a Visuara por segunda vez). En tanto sobre la participación de Braian Zenón Leguizamón no se pudo tener certeza de la misma, por lo cual no se formularon cargos. En su exposición, el Fiscal dijo: “Estamos ante un hecho gravísimo y muy complejo por las características de cómo se ha perpetrado y por la gran cantidad de personas que han participado. Se trataba de dos bandas que se unieron, hay pruebas y hay nexos de conocimiento de amistad y del trabajo que hacen, es decir, salir a robar. No hay ningún derecho para que un grupo decida un plan criminal tan atroz y quitar la vida de una mujer trabajadora delante de su hijo. Se ha podido acreditar con creces y de manera fundada los hechos preparatorios y la fuga de los imputados. Son gente peligrosa porque se preparan para realizar y cometer los hechos (en referencia a los informes toxicológicos sobre el consumo de drogas por parte de los involucrados). Hay una banda que tenía el control de la situación y otra que acompañaba pero no tenían el dominio”.

En su alegato final, el investigador valoró el trabajo realizado por la Fiscalía, la División de Homicidios de la policía de la provincia y del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) tanto para el abordaje en el lugar (donde se encontró un guante de cuero de color negro, cuya pericia de ADN determinó que pertenecía a Godoy) como para el análisis de las cámaras de seguridad de particulares y del GPS (que permitió localizar el recorrido que hizo el taxi que intervino, desde las 19:30 horas hasta después del hecho). A su vez, el Fiscal destacó el aporte de las redes sociales donde una testigo, quien tenía un vínculo sentimental con Exequiel Antonio Tous (el cual se hacía llamar Ezequiel Torres), brindó información a la sobrina de la víctima, una vez acontecido el hecho.

Durante un cuarto intermedio y al reabrir la audiencia, Lucas Quesada (hijo de Ana Dominé) indicó que el imputado, Edgardo Ramón Visuara, le hizo una seña amenazante con sus manos alrededor del cuello. Acto seguido, el presidente del tribunal, Dante Ibáñez, pidió que personal de seguridad visualice lo acontecido a través de las cámaras para posteriormente tomar una determinación contra el encartado.

La intercepción de la camioneta

El día 12 de septiembre de 2020, a las 21:00 horas aproximadamente, Ana Elvira Dominé salió de su local comercial denominado “Land Tiendas de Bebidas” (ubicado en calle Lamadrid 1330), de esta ciudad, junto a su hijo llevando consigo un bolso (de tela tipo lona de color crema) que contenía en su interior la suma de $200.000, para luego abordar la camioneta marca Toyota Hilux (de color roja) y dirigirse por calle Lamadrid hasta avenida Alem. En su recorrido y al llegar a la intersección con calle Crisóstomo Álvarez se detuvieron al frente de un kiosco, ubicado a unos metros de la esquina, donde el hijo de la mujer descendió para realizar unas compras, mientras ella lo esperaba en el asiento del acompañante. En tales circunstancias, dos motocicletas que también circulaban por avenida Alem y eran conducidas por Sebastián Alfredo Quiroga y Exequiel Antonio Tous detuvieron su marcha en esa esquina junto al taxi marca Fiat Palio conducido por Raúl Antonio Greco que también circulaba por avenida Alem, quien detuvo su marcha al llegar a calle Crisóstomo Álvarez para que desciendan de su interior Cristian Raúl Orlando Godoy (alias Peti) y Federico Antonio Sánchez (alias “El loco Fede”), quienes una vez fuera del rodado cruzaron a pie esa calle en dirección a la camioneta de Ana Dominé, mientras que el taxi (manejado por Greco) dobló por calle Crisóstomo Álvarez y siguió su marcha hacia calle San Luis. Finalmente, una tercera motocicleta (tipo Honda CG 150) conducida por Edgardo Ramón Visuara, que se movilizaba por avenida Alem, cruzó la calle Crisóstomo Álvarez e interrumpió su marcha a metros del drugstore.

El disparo

“Peti” portando un arma de fuego se acercó a la camioneta, por el lado del acompañante, con intenciones de apropiarse ilegítimamente de elementos ajenos a su propiedad, y una vez junto al vehículo, rompió el vidrio y comenzó un violento forcejeó con Ana Dominé quien se encontraba en el asiento del acompañante, con el propósito de apoderarse del bolso con dinero que llevaba consigo. En ese momento, se acercó “El loco Fede” quien también forcejeó con la mujer para quitarle el bolso, oportunidad en la que Godoy obrando con clara intención de quitarle la vida a la víctima y para asegurarse el robo apuntó con su arma de fuego y realizó un disparo contra la humanidad de la mujer que impactó en su rostro para inmediatamente después darse a la fuga junto con Sánchez (ya en poder del dinero y el arma homicida), quienes corrieron hasta la calle Crisóstomo Alvarez donde los esperaba Visuara, a bordo de la moto CG 150, para luego los tres huir del lugar hasta calle San Luis donde se encontraba Greco en el taxi Fiat Palio. En tanto, Quiroga y Tous huían del lugar a bordo de sus motocicletas por avenida Alem hacia intersección con avenida Mate de Luna. Como consecuencia del disparo del arma de fuego recibido, Ana fue trasladada por su hijo en su camioneta hasta el Hospital Padilla donde se constató el fallecimiento a causa de un traumatismo encéfalo craneano grave, de acuerdo al informe preliminar de autopsia.