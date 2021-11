Llegaron 88.800 dosis de Sinopharm para continuar vacunando niños

Esta mañana el director de Gestión Sanitaria, Miguel Ferre Contreras, recibió el cargamento de 88.800 dosis de vacunas Sinopharm que llegaron al Depósito Central de Jujuy al 1.300. Las mismas están destinadas a los chicos de 3 a 11 años.

“Estas dosis nos permitirá continuar con la vacunación en el grupo de niños de 3 a 11 años. Queremos recordar que en este momento estamos colocando la segunda dosis en los establecimientos escolares, estamos cerca de alcanzar el 50 por ciento de los niños con la primera dosis”, manifestó Ferre.

En este sentido, el funcionario pidió que los papás que todavía no vacunaron a sus hijos, lo hagan que la vacunación está disponible. “Cuando vayamos al colegio a colocar las segundas dosis, si el papá se decide podemos colocar la primera dosis. Además esta vacuna ya está disponible en los hospitales Avellaneda, Eva Perón, del Niño Jesús y en las policlínicas y CAPS de toda la provincia, para poder acercarla más a la población y que todos los niños estén inmunizados para fin de año”.

Ferre contó que se está viendo en todo el mundo que las olas que están viniendo de infectados están ocurriendo en la población no vacunada. Indicó que si bien los niños en proporción a los adultos infectados la frecuencia no es tan alta, también se pueden enfermar de manera grave como por ejemplo con el síndrome de inflamación multisistémica que genera graves complicaciones. Además, sostiene que los chicos al estar infectados y no ser muy sintomáticos son propagadores de este virus. Por lo tanto en la medida en que se pueda avanzar con la población infantil aumentará los porcentajes de la población inmunizada y así se podrá lograr cortar con la cadena de transmisión del virus.

En lo que se refiere a la notificación de efectos adversos, el funcionario explicó que ninguno ha salido de lo esperado que puede ser desde un dolor o inflación en el sitio de la inoculación o algo de fiebre dentro de las primeras 24 a 48 horas de la aplicación. “Esta semana el Ministerio de Salud de la Nación publicó un informe de seguridad de las vacunas Moderna, Pfizer y Sinopharm aplicadas en la población de adolescentes y de niños y muestra que los perfiles de seguridad son muy buenos, por lo que estamos muy conformes”.

En la oportunidad, Ferre planteó que todas las personas que aún no se han colocado la segunda dosis que lo hagan. Recordó que los intervalos de dosis son: los que recibieron Sinopharm tienen que vacunarse a los 28 días de colocada la primera dosis; los que recibieron Sputnik V a partir de los 21 días; los que recibieron Astrazeneca el intervalo es entre las 4 a 8 semanas, probablemente en el carnet tienen a partir de las 8 semanas, pero si esta persona ve que tiene un viaje y desea vacunarse antes y han pasado 4 semanas ya puede pasar por un nodo de vacunación; para Moderna el intervalo es de 28 días y para la Pfizer el periodo es de 21 días.

“En este momento con stock suficiente de vacunas, en la provincia, todos los intervalos mínimos pueden ser respetados y es imperioso que la población vaya a recibir esta segunda dosis porque la tercera ola probablemente llegará en algún momento y seguramente será con predominancia de la variante Delta y la única manera de estar protegidos es al menos tener las dos dosis”.

Por último, remarcó que los pacientes fallecidos que están teniendo en estas últimas semanas, en su mayor proporción son pacientes que no tenían la vacuna colocada o que solamente tenían una dosis. “Debemos recordar que tener el esquema completo nos protege de una enfermedad grave y de la muerte”.