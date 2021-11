Alderetes tendrá una nueva estación de tren

Viajar a Buenos Aires en tren es, para los tucumanos, una alternativa bastante económica, si es que lográs comprar tu pasaje. Una vez superado ese escollo, lo que sigue es la travesía para llegar a Cevil Pozo, estación desde la cual los trenes parten desde noviembre de 2019. Pero esos tiempos, al parecer, están por quedar en el olvido.

Cada vez que se renueva la venta de pasajes, se agotan inmediatamente. Los $765 pesos que cuesta el boleto más barato (a diferencia de los $10.000 en colectivo) son un gran aliciente que mueve a los usuarios a comprar su pasaje, aguantar las 32 horas de viaje, y también, soportar el trayecto hasta Cevil Pozo y la espera en una estación no apta para los fines que se utiliza. El punto de partida (y de retorno) a Buenos Aires no es más que una estación de carga, operada por la empresa privada Nuevo Central Argentino (NCA). No tiene andenes, baños ni conexión con el transporte público, según consignaron los visitantes. Sólo hay algunos improvisados puestos de venta de recuerdos, postres regionales y alguna bebida.

Sucede que después de unas fuertes tormentas en 2019 se clausuró el puente ferroviario sobre el Río Salí, que permitía que el ferrocarril Mitre llegara a la estación central Mitre, ubicada frente a Plaza Alberdi. Se decidió que, por prevención, ningún convoy cruzara el puente, averiado en dos pilares. Y así se optó por elegir a Cevil Pozo como una solución “momentánea”.

Ayer se realizó el anuncio de una nueva alternativa: la recuperación de la estación de trenes de Alderetes, que se espera sea la nueva parada del tren, dándole punto final a la actual. “En febrero nos reunimos con Enrique Lazarte (asesor del Ministerio de Transporte de la Nación) y yo le decía que me parecía que Cevil Pozo quedaba muy lejos y no estaban dadas las condiciones para que llegue el tren ahí, y que si poníamos empeño podíamos lograr una obra que nos permita que el tren llegue a Alderetes”, contó el intendente Aldo Salomón a LG Play.

Nueva opción para los viajantes

Las obras ya se han iniciado. “Pasaron siete meses de aquella reunión y ya el proyecto se está haciendo realidad, se está materializando -dijo Salomón-; se está trabajando en la reubicación de 12 familias que están en los primeros 100 metros cercanos a la estación, para que se puedan hacer las maniobras suficientes para que el tren ingrese”. El intendente explicó que la Municipalidad ya ha comprado una hectárea para la reubicación de los vecinos y que también se realizará toda la recuperación del entorno de la estación en lo que respecta a iluminación y seguridad. “El compromiso que he asumido lo voy a cumplir porque entiendo que el esfuerzo que está haciendo la Nación para que el tren llegue a mi ciudad es muy importante, y como intendente sé que es un beneficio para toda la comunidad en la parte comercial, en lo social, e incluso hasta el curioso va a venir a ver cuando llegue el tren”, subrayó.

Regino Amado, presidente subrogante de la Legislatura, también estuvo presente en el evento que se realizó en la estación de Alderetes y se mostró alegre por el municipio y esperanzado en el trabajo que esta obra va a generar. “Estamos muy contentos por la gente que se va a beneficiar de esta obra porque todas las propiedades que están alrededor de este emprendimiento también se van a valorizar y se van a dar muchas posibilidades de emprendimientos, quioscos, restaurantes, estaciones de remises o trenes para que la gente pueda trasladarse hasta aquí”, enfatizó.

¿Cuándo?

El plazo de refacción es de entre 60 a 90 días. Los presentes aseguraron ayer que no se atrasará la reinauguración, a pesar del inicio de la época de tormentas. “La lluvia está contemplada en el plazo, no deberíamos salirnos de ese plazo, excepto que haya situaciones climáticas excepcionales. Ya contamos con los materiales en el lugar para trabajar -remarcó-; tenemos pensada la obra de tal manera que podamos ir por sectores, cosa de que, a medida que se van resolviendo cuestiones, se pueda ir avanzando”, explicó Alejandro Zurita, representante de la empresa que ejecuta la obra. Adelantó también cómo será la obra. “Se trabajará sobre la vía y sobre los aparatos de la vía, que son los que permiten que el tren pase de una a otra. Tenemos disponibilidad para trabajar porque no está en funcionamiento”.

¿Y qué pasará con el puente?

Si bien se inaugurará la nueva estación de Alderetes, se prevé que pronto el ferrocarril Mitre pueda llegar a la estación Mitre de San Miguel de Tucumán. “El ministro de Transporte Alexis Guerrera firmó un convenio y se aprobó un gasto de $1.000 millones para la reparación del puente, que es lo que hace falta para que llegue a la capital. Ese proceso licitatorio y la obra van a demorar mucho más que un año. Por esto resolvimos Alderetes ante el planteo del intendente y las charlas con toda la gente del ferrocarril Mitre, que está predispuesta”, aseguró Lazarte.