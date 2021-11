Le explotó el teléfono que estaba bajo la almohada

¿Cuántas horas dejás el celular cargando? ¿Lo poner a cargar al final de la jornada y queda conectado durante toda la noche? ¿te dormís con el celular en la mano o muy cerca? ¿O quizás sobre la cama? ¿usas el celular mientras está cargando? Todos esos hábitos, son considerados por los expertos en tecnología como "malos hábitos".

Las fallas de los dispositivos móviles, pueden darse por imperfectos de fábrica, pero también los malos usos pueden poner en riesgo, no solo al celular, sino también se pone en peligro el usuario. Daniela Pereira y su familia vivió una particular y peligrosa situación con su teléfono celular.

"El teléfono estaba cargando. Mi marido lo desenchufó y lo dejó debajo de la almohada. Algo inflamable tiene, porque comenzó a explotar. Él y nuestro hijo dormían y los despertó el ruido", comentó a MONTERIZOS Pereira.

La joven explicó además que el sonido fue de alguna manera favorable "porque todavía no recuperamos el olfato"; es que hace solo unos días atrás ella y su familia recibió el alta médica por Covid-19, con variante Delta, pero aún perduran algunas secuelas.

"Lo bueno es que no hubo que lamentar heridas o quemaduras. Pero sí había mucho humo, se quemó un poco el colchón y las sábanas". Al consultarle cómo resolvieron la situación, la joven indicó "Lo envolví en un trapo y lo tiré al patio porque seguía explotando. Fueron momentos de película, de una película que no termina más. Pero si no estábamos en casa seguro se quemaban más cosas".

Por último, Daniela señaló que "Al hecho Lo compartí en las redes porque creo que todos hacemos eso de manera inconsciente, me parece importante difundir".

Algunas sugerencias para el uso y buen cuidado de la batería, que pueden ayudar a prevenir situaciones de peligro frente al uso de un dispositivo móvil:

1. Lo celulares no soportan temperaturas mayores a los 50 grados. Evita cargar tu teléfono en lugares sin ventilación, como en la cama, dentro de una mochila o en el auto cerca a la ventana y expuesto al sol.

2. Usa los cargadores correctos. Cada batería debe recibir la corriente y voltaje que se específica en ella y los cargadores regulan esta intensidad. Utiliza cargadores originales.

3. Si el celular se sobrecalienta cuando lo cargas, lo mejor será dejarlo reposar por un momento hasta que se enfríe. De lo contrario, es preferible que lo cargues apagado.

4. Evita utilizar el celular cuando está cargando. Más aún si tienes los datos móviles o la conexión Wi-Fi encendida, además de tener abierta varias aplicaciones, lo que generarás será un recalentamiento de la batería.

5. Carga el dispositivo hasta su límite y desconéctalo inmediatamente, así evitarás una variación de voltaje inminente que genere un sobrecalentamiento o explosión.

6. No cargues varios celulares en una misma fuente de energía, puedes generar un cortocircuito en el dispositivo.

7. Evita utilizar el teléfono cerca del agua, donde haya mucha humedad o manipularlo con las manos mojadas.

8. Así sea mínimo el cambio, desecha inmediatamente las baterías de aspecto inflado en los contenedores de reciclaje.

9. Si lo prefieres, puedes instalar una aplicación que te ayude a estar al tanto de la temperatura de tu celular, así también regularás su uso.