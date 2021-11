"Pancho" Juárez, de Río Seco al Teatro Broadway

Francisco Juárez, participó de la convocatoria realizada por el productor Guillermo Martín denominado "Talentos Federales", un concurso de canto en el que se propone darle la posibilidad de poder llegar al Teatro Broadway a artistas de todo el país.

Unos días atrás el productor estuvo en Tucumán para concretar el casting de cantantes tucumanos. La primera instancia fue en el Ente de Cultura en San Miguel de Tucumán el 29 de octubre, hasta allí viajo "Pancho", desde su pueblo local, Río Seco.

"Me presenté en el casting para probar suerte. Quedé nominado para la primera gala que se realizó en el Ente de Cultura de San Miguel el día viernes 29. Cuando pasé a cantar me hicieron interpretar hasta la mitad de una estrofa, casi nada y al final me dijo que pasaba a la 2da gala en el Teatro San Martín" contó al área de prensa de la Comuna de Río Seco, "Pancho" como le dicen en su familia y amigos.

Lo que pasó al siguiente día, el cantor ni se lo imaginaba "El día sábado 30 si pasaba la segunda gala, llegaba a la final del día domingo. Ese día canté, y al terminar me preguntó algunas cosas al frente del público y me dijo que no iba a hacer la final del día domingo" detalla Pancho. Por un momento no entendía nada, pero la resolución ya estaba tomada: "que iba a ir directamente al teatro Broadway con él" contó emocionado, "para mi fue una gran emoción en ese momento".

El artista se prepara para su siguiente instancia y una experiencia única, pasó de soñar y tener la certeza que estará pisando las tablas del Teatro Broadway en Buenos Aires.