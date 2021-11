Jueza rechazó analizar el pedido de "autorización para trabajo" de Patricia Gómez

La profesora monteriza, Patricia Gómez, acusada de haber colaborado con la fuga de Roberto Rejas, continuará sin asistir a sus lugares de trabajo, porque una jueza se negó a emitir una resolución para que pueda presentarse a clases.

La jueza, Dra. Juana Juárez, se negó a analizar el pedido que había hecho la defensa de Gómez, para que pueda volver a trabajar en las escuelas del sur de la provincia. La magistrada se mostró ofuscada por haberle asignado el expediente porque entendió que su par Fanny Suriani es la que entiende la causa. Al mismo tiempo, también se molestó porque Gómez no presentó documentación que respalde que se encuentra trabajando en esos lugares, a pesar que la misma ya figura en el expediente.

La jueza, por esos hechos, decidió no emitir resolución, por lo que la profesora monteriza continuará sin poder dictar clases en León Rougés y Huasa Pampa. Otro detalle de importancia, es que el auxiliar fiscal Rogelio Rodríguez del Busto no se opuso al planteo que solicitó la defensa.

El Dr. Jorge Muñoz, quien defiende a Patria Gómez, habló con MONTERIZOS e indicó que el pedido "no fue rechazado". "En realidad, no hubo tratamiento de la cuestión por parte de la jueza del colegio de jueces. Una de las razones que se invocaron, es que la misma no era la jueza del legajo", dijo.

"Personalmente creo que no se cumplió una vez más, con la protección de las garantías de mi defendida, y digo ello, ya que de acuerdo al artículo 49 del CPPT, dentro de un mismo Centro judicial, todos los jueces de garantías serán competentes para resolver las peticiones de las partes", y agregó; "en idéntica inteligencia, el código penal establece que los jueces no podrán abstenerse de decidir su pretexto de oscuridad o ambigüedad de las leyes, ni retardar indebidamente alguna decisión", manifestó.

"Claramente no hubo un rechazo a la petición solicitada". "Esta circunstancia afecta garantías convencionales que incluso, van en contramano a los principios de trascendencia mínima que debe tenerse como norte en todo proceso penal.

Por último, Muñoz explicó que “ella necesita volver a trabajar para evitar que se le siga instruyendo un sumario en su contra que pone en riesgo su fuente laboral”. Y al mismo tiempo, solicitó que se desarrollara una nueva audiencia para tratar la autorización.