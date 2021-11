En el Día de los Fieles Difuntos, los cementerios estarán abiertos en horario corrido

Mañana se conmemora el Día de los Fieles Difuntos, fecha asignada por la Iglesia Católica para recordar los muertos.

La celebración se basa en la doctrina de que las almas de los fieles que al tiempo de morir no han sido limpiadas de pecados veniales, o que no han hecho expiación por transgresiones del pasado, no pueden alcanzar la Visión Beatífica, y que se les puede ayudar a alcanzarla por rezos y por el sacrificio de la misa.

Desde la municipalidad de Monteros, informaron que el horario de los camposantos será de 8 a 18. Al mismo tiempo solicitaron que las personas que concurran deben portar barbijos, y además, pidieron no usar agua en los floreros y recipientes .