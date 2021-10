Un menor lucha por su vida tras ser atacado por un pitbull en la capital

Un menor de dos años se encuentra internado en grave estado en el Hospital de Niños de la capital tucumana, tras ser atacado por un perro pitbull. El hecho sucedió el pasado martes, y hoy su mamá Natalia, pide cadenas de oración por su hijo.

"Fue el martes a la tarde en la casa de mi tía. El animal ya lo conocía al bebé pero no sé por qué lo atacó. Le destrozó la cara. El perro ahora está loco, quiere atacar a todos, se escapa, no sabemos qué hacer. En el hospital nos pidieron que no lo sacrifiquemos para hacer algunos estudios pero no lo fueron a buscar de la policía", comentó al sitio Los Primeros, Natalia.

"Damos gracias a Dios que no atacó el cuello, el resto del cuerpo esta intacto, pero el perro se ensañó con la cara", explicó.

Noah, de dos años, lucha su por su vida, y su familia piden oraciones por el.