Un camionero se llevó puesto un pasacalle quinceañero en León Rougés ¡No lo vas ver!

El saludo es el típico en todos lados del planeta. La familia sorprende a la quinceañera con el pasacalle de felicitaciones y todo el amor, y los buenos deseos para que el día comience de la mejor manera. Esta vez, en León Rougés, la sorpresa no salió como se esperaba, pero si el mensaje final.

“Si te llamás Luciana, sos de la localidad de León Rougés al Sur de la Provincia y estás cumpliendo tus 15 años, te comento que no lo vas a ver al pasacalle que te regaló tu familia ya que me lo llevé puesto con el camión, sepa disculpar pero aparentemente no cumplía con las normas vigentes en altura. Sin más que decir, felices 15 años te desean tus papis, abuelos, tíos, primos, etc.”: .

Ese fue el posteo realizado por el camionera Carlitos Géronimo, quién publico en Facebook, y a los pocos minutos se volvió viral.

“Venía andando, ni lo vi, lo arranqué como venía, como a las 5 o 6 cuadras nos paramos a esperar un cliente y veo que tenía un pasacalles colgando. Me subo a sacarlo y vi la leyenda de ‘felices 15 te desean tus papis, abuelos, tíos, primos’”, explica Carlitos a los amigos de El Tucumano.

El camionero agrega que al ser temprano el momento del hecho, imagina que nunca se despertó para ver el pasacalle. "Lo llevé como venía", se sincera.